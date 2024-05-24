"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

В Черниговской области медики едва смогли доставить тяжелобольную пожилую женщину в больницу - карета "скорой" просто не могла проехать по дороге, которая практически полностью разрушена тяжелым транспортом двух известных аграрных компаний, пишет УНН.

Как рассказали нашему агентству местные жители, инцидент произошел на днях на автодороге между населенными пунктами Берестовец и Комаровка. "Скорая", в которой находилась пациентка, нуждавшаяся в срочной госпитализации, просто проваливалась и застревала в ямах и выбоинах на дороге, объехать которые невозможно.

Местные рассказывают, что это уже не первый подобный инцидент и что проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для местных жителей этот путь едва ли не единственная возможность добраться до «большого мира». По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.

По словам людей, рядом расположены фермерские хозяйства компаний «Кернел» и «Украинской молочной компании» и именно из-за их тяжелого транспорта дорога сейчас полностью разрушена - ежедневно по дороге ездят тракторы, крупногабаритные грузовики и тому подобное. Но помочь хотя бы и с текущим ремонтом дорожного покрытия эти компании не спешат.

К счастью, история пожилой пациентки закончилась счастливо - медики, не без усилий и помощи, но все же смогли доставить женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь - она выжила.

Но никто не дает гарантии, что из-за социальной безответственности двух упомянутых компаний следующему пациенту, которого будут везти по этой дороге, повезет так же.