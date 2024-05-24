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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 16:32  •  26729 просмотра

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Пожилая женщина умерла от инсульта в больнице из-за задержки скорой помощи, вызванной плохим состоянием дорог, разрушенных двумя сельскохозяйственными компаниями.

Из-за разрушенной двумя агрофирмами дороги от инсульта в больнице умерла пожилая женщина. Карета скорой помощи просто не могла быстрее доехать до медицинского учреждения из-за ям и выбоин. Подробности трагической ситуации, которая произошла в Черниговской области, УНН рассказала врач "скорой" Людмила Борзна. 

По ее словам, пожилую женщину с геморрагическим инсультом везли из населенного пункта Холмы в больницу в Нежине. Есть определенные протоколы доставки в медицинские учреждения пациентов различной степени тяжести.

Из-за плохого состояния дороги, карета «скорой» ехала медленнее, чем надо. В больницу женщину привезли живой. Однако, как вспоминает врач, через три-четыре дня она умерла.

При этом, врач отметила, что если бы дорога была нормальной, а бабушку доставили вовремя, то, возможно, она бы и смогла выжить.

Контекст

Местные жители жалуются на состояние дороги между населенными пунктами Берестовец и Комаровка.

Они обвиняют компании «Кернел» и «Украинская молочная компания» в том, что по этой дороге просто невозможно ездить.

Люди утверждают, что тракторы и крупногабаритные грузовики фермерских хозяйств этих компаний, расположенных рядом, полностью разрушили эту дорогу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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