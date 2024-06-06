Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юристЭксклюзив
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД
В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр РувинЭксклюзив
Популярные
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности
Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва
россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР
Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории России в войне рф против Украины.
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД
Двое граждан Украины были среди 4 погибших и 34 раненых в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице, Чешская Республика.
В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров
Более 240 пассажиров поездов, следующих в Перемышль в ЧОП, задерживаются из-за лобового столкновения поездов в Чехии.
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
Год назад российские агрессоры совершили ужасный террористический акт на территории Украины – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.