Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Жители Нежинского района Черниговской области обвиняют известную аграрную компанию "Kernel" в том, что ее тяжеловесный транспорт непосредственно причастен к разрушению дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка. Но в компании, судя по всему, не слишком настроены на конструктивный диалог с людьми. По крайней мере, каких-то попыток решить эту проблему со стороны "Kernel" не наблюдается. Это подтверждают и представители громады, и областной власти. И эта ситуация - далеко не первый случай, когда у этого аграрного холдинга возникают недоразумения с населением Черниговской области, пишет УНН.

Жители населенных пунктов, которые расположены на данном участке дороги, убеждают, что грузовики, тракторы и другой транспорт "Kernel" сделали ее практически непригодной для проезда. Рейсовые и школьные автобусы, легковые автомобили вынуждены объезжать яму за ямой.

Именно на этой дороге теряла драгоценные секунды бригада скорой помощи, которая везла женщину с инсультом в больницу в Нежине. И кто знает, если бы не потраченное на дорогу лишнее время, то, может, пациентка, которая за несколько дней умерла, и выжила бы.

Казалось бы, что мешает мощной и известной даже за пределами Украины аграрной компании цивилизованно подойти к решению этого вопроса: пообщаться с громадой, местными властями и на условиях софинансирования, или полностью за свой счет отремонтировать дорогу, которой, как утверждают местные жители, ее транспорт ежедневно пользуется.

Но в "Kernel", судя по всему, выбрали другую модель поведения. И это при том, что за этим агрохолдингом уже тянется шлейф неприятных историй в той же Черниговской области.

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

В 2019 году СП "Агродім" и холдинг "Kernel" заключили соглашение об обеспечении займа.

В 2020 году после трагической смерти владельца "Агродім", нардепа Валерия Давыденко, контроль над 76% предприятия перешел к структурам и лицам, связанным с "Kernel".

Как утверждает мама покойного, Валентина Давыденко, юристы агрохолдинга использовали договор для недружественного поглощения компании. К тому же, по словам женщины, холдинг присвоил весь урожай "Агродім".

В конце мая 2021 года была зарегистрирована компания ООО СП "Агродім." (с точкой в конце) с копеечным уставным капиталом. Селянам-дольщикам якобы из-за улучшения условий предлагали подписать договоры с новой фирмой. Простые люди, которые не особо разбирались в юридических тонкостях, не читая бумаги, ставили свои подписи. Их сперва даже не насторожило то, что подписанные ими документы у них сразу забирали, якобы для того, чтобы их завизировало руководство.

Когда документов они так и не увидели, то начали подозревать, что их хотят надурить и отобрать их собственность.

А Валентина Давыденко тогда же открытым текстом обвиняла "Kernel" в рейдерском захвате земли дольщиков.

Практически параллельно, весной 2021 года, у "Kernel" возникла еще одна конфликтная ситуация в Черниговской области.

Как рассказывал председатель Крутовского сельского совета Олег Бузун, у них появилась информация, что на территории громады предприятие "Дружба-Нова", которое входит в структуру "Kernel", планирует строительство завода по производству жидких минеральных удобрений.

Для того, чтобы объяснить ситуацию, председатель ОТГ созвал общественные слушания, на которые пригласили представителей "Kernel". Однако, агрохолдинг проигнорировал сборы.

Интересно, кстати, что жители Крут и окрестных сел тоже высказывали претензии по разрушению дорог тяжелым транспортом агрохолдинга.

"ОТГ через форму общественных слушаний выразила требование к компании "Дружба-Нова" о запрете строительства узла по изготовлению жидких минеральных удобрений. Громада выразила также ряд других требований, касающихся деятельности компании на территории ОТГ, а именно: движение тяжелого транспорта, использование воды, обработка полей и т.д.", - отмечал Бузун.

При этом, по словам сельского головы, компания из структуры "Kernel", несмотря на мнение громады, на территории одного из сел, без каких-либо согласований, все же пыталась начать работы по возведению объекта по производству удобрений.

Учитывая это, нет ничего удивительного, что и в ситуации с дорогой в Нежинском районе "Kernel" ведет себя, мягко говоря, недружелюбно в отношении простых людей.

Дополнительно

В Черниговской ОВА жалуются на то, что не имеют права контролировать вес транспорта на дорогах, и предлагают жителям громады более решительно требовать от "Kernel" и "Украинской молочной компании" восстановления дороги.

В свою очередь, сельский голова Комаровки становится на сторону "Kernel" и "Украинской молочной компании", которые, по словам местных жителей, своим крупногабаритным транспортом разрушают дороги в громаде. Мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой