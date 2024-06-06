Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  12051 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  33404 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  45524 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  50959 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79396 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81775 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120063 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116745 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117536 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.

Общество •   •  42631 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Война •   •  9264 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.

Экономика •   •  41963 просмотра
Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.

Война •   •  9517 просмотра
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.

Война •   •  10230 просмотра
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории России в войне рф против Украины.

Война •   •  12823 просмотра
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.

Экономика •   •  63798 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

Двое граждан Украины были среди 4 погибших и 34 раненых в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице, Чешская Республика.

Криминал и ЧП •   •  11195 просмотра
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

Более 240 пассажиров поездов, следующих в Перемышль в ЧОП, задерживаются из-за лобового столкновения поездов в Чехии.

Общество •   •  12346 просмотра
В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Год назад российские агрессоры совершили ужасный террористический акт на территории Украины – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.

Война •   •  48786 просмотра
Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин