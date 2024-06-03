Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний.

Несмотря на то, что российская агрессия объединила украинское общество в помощи армии, все же иногда так происходит, что кто-то, прикрываясь высокими идеалами, элементарно забывает о своей социальной ответственности. Яркий пример этого - ситуация, которая возникла в одном из районов Черниговской области.

На словах все, якобы, сильно озабочены судьбой дороги, разрушенной транспортом двух аграрных компаний, которой карета скорой помощи едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу в Нежине. Но, судя по всему, ремонтировать дорогу, чтобы такая история не повторилась, никто не собирается, пишет УНН.

Как рассказывают местные жители, дорогу, в пределах которой расположены населенные пункты Сидоровка, Берестовец, Комаровка Нежинского района, своим тяжеловесным транспортом разрушают фирмы "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Людям, которым надо ехать на работу, или просто по своим делам, трудно передвигаться по этой дороге даже легковым транспортом. Что уж говорить о рейсовых и школьных автобусах, которые тоже вынуждены здесь ездить и фактически ежедневно подвергать опасности своих пассажиров.

И вот именно этой дорогой "скорая" везла в больницу в Нежине тяжело больную пожилую женщину. У пациентки был геморрагический инсульт, поэтому лик шел даже не на минуты, а на секунды. Но карета скорой, объезжая сплошные ямы и выбоины, теряла драгоценное время, которое могло бы увеличить шансы женщины на спасение.

В больницу бригада "скорой" пациентку таки довезла, но через несколько дней она умерла в медучреждении.

Казалось бы, этот вопиющий случай должен был бы возмутить общественность, а чиновников – заставить обратить внимание и на дорогу, и на агрофирмы, которые ее разрушают.

Но все оказалось не так просто.

Выяснилось, что участок от Сидоровки до Берестовца – это дорога местного значения, и за нее отвечает область, а участок от Берестовца до Комаровки – государственного значения, поэтому его должно ремонтировать Агентство восстановления и инфраструктуры.

Как рассказал УНН начальник отдела эксплуатационного содержания автомобильных дорог Управления капитального строительства Черниговской ОВА Александр Мыснык, свой участок дороги они "масштабно полатали" в 2021 году. В этом году расходов на ремонт дорог бюджетом не предусмотрено, можно использовать только остатки средств с прошлых лет, а эта дорога в планах на ремонт не предусмотрена.

При этом чиновник признал, что проблема с превышением веса транспорта на дорогах существует, но местные власти повлиять на это никак не могут, потому что нет соответствующих полномочий – это сфера Укртрансбезопасности и полиции.

Как выход, для решения проблемы, представитель Черниговской ОВА посоветовал местным жителям быть более настойчивыми, и даже перекрывать дорогу.

"Если люди самоорганизуются, то никто их не остановит, если они перекроют грузовикам дорогу. У нас такие ситуации были в громадах, когда люди перекрывали дорогу. Если владельцы (тяжеловесного транспорта) имели бы совесть, то выделили средства на громаду", - отметил Мыснык.

В свою очередь, Комаровский сельский голова Виктор Бондаренко убеждает, что в ужасном состоянии сейчас находятся несколько километров дороги между Берестовцем и Комаровкой, а значит все вопросы - к Агентству восстановления. Уверяет, что неоднократно поднимал вопрос ремонта этого участка.

Но при этом глава Комаровской громады фактически оправдывает агрофирмы, которые разрушили дорогу. По его логике, главное, что они платят налоги в бюджет.

"Ездят они тем крупногабаритным транспортом, но они его заправляют, дорожный налог у нас заложен в стоимость горючего. То есть больше заправляешься – больше ездишь, больше платишь налоги. Мы с этими агрофирмами постоянно общаемся. Они смогли воспользоваться льготой, например, в 2022 году и не заплатить нам земельный налог, а они заплатили, я им благодарю за это", - пояснил свою точку зрения Бондаренко в комментарии УНН.

А что, собственно, сами агрофирмы? На момент написания материала в компании "Kernel" так и не ответили на наш запрос о ситуации.

В свою очередь, в "Украинской молочной компании" виновными в разрушении дороги себя не считают.

Как заявил директор Борзнянского филиала ООО "УМК" Игорь Хлыстун в комментарии УНН, они пользуются дорогой, потому что рядом расположены их хозяйства. А проблема, по его мнению, заключается не в транспорте, а в том, что за дорогой плохо ухаживают. Также Хлыстун признал, что ни разу не обсуждал с областными властями возможность ремонта дороги.

Как отмечает Александр Мыснык, эти две крупные аграрные компании могли бы присоединиться к ремонту дороги на условиях софинансирования. Примеры такого позитивного сотрудничества социально ответственного бизнеса и местной власти в Черниговской области есть.

Кроме того, по словам Мысныка, можно изучить возможность, чтобы "Kernel" и "Украинская молочная компания" самостоятельно профинансировали ремонт дороги.

Главное, чтобы было желание, которое, судя по всему, у двух крупных украинских компаний не просматривается от слова вовсе.

Конечно, можно много говорить об уплате налогов, помощи ВСУ и тому подобное. Но ценность имеет каждая человеческая жизнь. Даже в случае, когда это жизнь на чашах весов вместе с разрушенной тобой дорогой, которая бы могла ее спасти.