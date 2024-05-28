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В "Українській молочній компанії" не вважають себе винними у знищені дороги, якою швидка ледь довезла літню жінку до лікарні

В "Українській молочній компанії" не вважають себе винними у знищені дороги, якою швидка ледь довезла літню жінку до лікарні

Київ • УНН

 • 111609 перегляди

В "Українській молочній компанії" не вважають себе винними у знищені дороги, якою швидка ледь довезла літню жінку до лікарні.

В "Українській молочній компанії" визнають, що їхній вантажний транспорт курсує дорогою між населеними пунктами Берестовець та Комарівка. Однак, винними у її руйнації себе не вважають. Переконують, що дорогою активно користуються інші агрогосподарства та місцеві жителі. А проблема полягає у тому, що за дорогою ніхто не доглядає. Таку позицію озвучив директор Борзнянської філії ТОВ "Українська молочна компанія" Ігор Хлистун в коментарі УНН.

"Справа в тому, що та дорога знаходиться в незадовільному стані десь точно з десяток років. Ми нею користуємося, бо ми тут працюємо. І "Kernel" користується, і ще є господарства. Тому сказати, що саме наш транспорт розвалює, – ні. Те, що вона не утримується так, як повинна, то це питання. Там, де дорога нормальна, відремонтована і була нормальна експлуатація, там вона і лишається нормальною.

У нас ферма на 3,5 тис. голів худоби, трохи більше ніж шість гектарів землі. Ми возимо худобу, корми, зерно, але з дотриманням усіх норм, які зараз застосовані", - розповідає свою точку зору Хлистун.

Кричущий випадок, коли цієї зруйнованою дорогою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні, а та за декілька днів померла, представник аграрної компанія ніяк не прокоментував.

Але зазначив, що у них всього лише шість вантажівок, і натякнув, що у руйнації дороги більше винна компанія "Kernel", яка використовує велику кількість потужного вантажного транспорту.

"Я бачив відео по Kernel, як вони нею (дорогою – ред) користуються, і якими транспортними засобами", - каже представник "Української молочної компанії".

Винною у поганому стані дороги представник "УМК" називає і місцеву владу. За його словами, на рівні місцевої громади дорогою не займаються, тому що вона, нібито, перебуває на балансі області. Однак, з представниками обласної влади він на тему ремонту багатостраждальної дороги жодного разу не спілкувався.

Контекст

Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ця дорога між населеними пунктами Берестовець та Комарівка вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".

За словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях - чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.  

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