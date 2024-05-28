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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 08:48  •  9601 просмотра

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы.

В "Украинской молочной компании" признают, что их грузовой транспорт курсирует по дороге между населенными пунктами Берестовец и Комаровка. Однако, виновными в ее разрушении себя не считают. Убеждают, что дорогой активно пользуются другие агрохозяйства и местные жители. А проблема заключается в том, что за дорогой никто не ухаживает. Такую позицию озвучил директор Борзнянского филиала ООО "Украинская молочная компания" Игорь Хлистун в комментарии УНН.

"Дело в том, что та дорога находится в неудовлетворительном состоянии где-то точно с десяток лет. Мы ею пользуемся, потому что мы здесь работаем. И "Kernel" пользуется, и еще есть хозяйства. Поэтому сказать, что именно наш транспорт разваливает, - нет. То, что она не содержится так, как должна, то это вопрос. Там, где дорога нормальная, отремонтирована и была нормальная эксплуатация, там она и остается нормальной.

У нас ферма на 3,5 тыс. голов скота, чуть больше шести гектаров земли. Мы возим скот, корма, зерно, но с соблюдением всех норм, которые сейчас применены", - рассказывает свою точку зрения Хлистун.

Вопиющий случай, когда по этой разрушенной дороге "скорая" едва довезла тяжело больную женщину до больницы, а та через несколько дней умерла, представитель аграрной компании никак не прокомментировал.

Но отметил, что у них всего лишь шесть грузовиков, и намекнул, что в разрушении дороги больше виновата компания "Kernel", которая использует большое количество мощного грузового транспорта.

"Я видел видео по Kernel, как они ею (дорогой - ред) пользуются, и какими транспортными средствами", - говорит представитель "Украинской молочной компании".

Виновной в плохом состоянии дороги представитель "УМК" называет и местную власть. По его словам, на уровне местной громады дорогой не занимаются, потому что она, якобы, находится на балансе области. Однако, с представителями областной власти он на тему ремонта многострадальной дороги ни разу не общался.

Контекст

Жители Черниговской области жалуются на то, что эта дорога между населенными пунктами Берестовец и Комаровка полностью разрушена тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм "Kernel" и "Украинская молочная компания".

По словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь - едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.  

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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