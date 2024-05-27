Смерть літньої жінки, яку довго везли до лікарні поганою дорогою: в аграрній компанії пообіцяли розібратися, чи причетний їхній транспорт до руйнування асфальту
Київ • УНН
Літня жінка померла після того, як "швидка", що везла її до лікарні, сильно запізнилася через сильно пошкоджену дорогу, яку, за словами мешканців, зруйнували транспортні засоби аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".
В "Українській молочній компанії" пообіцяли розібратися, чи причетний транспорт їхніх фермерських господарств до руйнування дороги у Чернігівській області, якою "швидка" ледь довезла важко хвору літню жінку до лікарні, а сама вона за декілька днів померла. Про це у приймальні компанії повідомили журналісту УНН.
Через суцільні ями та вибоїни карета швидкої допомоги довго везла дорогою між населеними пунктами Берестовець та Комарівка літню жінку до лікарні у Ніжині. Як розповіла раніше УНН лікарка бригади "швидкої", у пацієнтки був геморагічний інсульт. За декілька днів вона померла у лікарні. Лікарка зазначила, що якби дорога була нормальною, а жінку доставили до медзакладу вчасно, то, можливо, вона б і змогла вижити.
Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ця дорога між населеними пунктами вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія.
В "Українській молочній компанії" журналісту УНН повідомили, що їм нічого не відомо про скарги людей на стан дороги, а також про те, що до її руйнування може бути причетний їхній транспорт. При цьому, пообіцяли розібратися у ситуації.
Зазначимо, що, за словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.