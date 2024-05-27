Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

В «Украинской молочной компании» пообещали разобраться, причастен ли транспорт их фермерских хозяйств к разрушению дороги в Черниговской области, по которой «скорая» едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, а сама она через несколько дней умерла. Об этом в приемной компании сообщили журналисту УНН.

Из-за сплошных ям и выбоин карета скорой помощи долго везла по дороге между населенными пунктами Берестовец и Комаровка пожилую женщину в больницу в Нежине. Как рассказала ранее УНН врач бригады «скорой» Людмила Борзна, у пациентки был геморрагический инсульт. Через несколько дней она умерла в больнице. Врач отметила, что если бы дорога была нормальной, а женщину доставили в медучреждение вовремя, то, возможно, она бы и смогла выжить.

Жители Черниговской области жалуются на то, что эта дорога между населенными пунктами полностью разрушена тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм «Kernel» и «Украинская молочная компания.

В «Украинской молочной компании» журналисту УНН сообщили, что им ничего не известно о жалобах людей на состояние дороги, а также о том, что к ее разрушению может быть причастен их транспорт. При этом, пообещали разобраться в ситуации.

Отметим, что, по словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.