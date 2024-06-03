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Дорога в один кінець: як "вбиває" соціальна безвідповідальність деяких аграрних компаній

Дорога в один кінець: як "вбиває" соціальна безвідповідальність деяких аграрних компаній

Київ • УНН

 • 180322 перегляди

Дорога в один кінець: як "вбиває" соціальна безвідповідальність деяких аграрних компаній.

Попри те, що російська агресія об’єднала українське суспільство у допомозі армії, усе ж, інколи так стається, що хтось, прикриваючись високими ідеалами, елементарно забуває про свою соціальну відповідальність. Яскравий приклад цього – ситуація, яка виникла в одному з районів Чернігівської області.   

На словах всі, нібито, сильно переймаються долею дороги, зруйнованої транспортом двох аграрних компаній, якою карета швидкої допомоги ледь довезла важко хвору літню жінку до лікарні у Ніжині. Але, судячи з усього, ремонтувати дорогу, щоб така історія не повторилася, ніхто не збирається, пише УНН.

Як розповідають місцеві жителі, дорогу, у межах якої розташовані населені пункти Сидорівка, Берестовець, Комарівка Ніжинського району, своїм важковаговим транспортом руйнують фірми "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Людям, яким треба їхати на роботу, чи просто по своїх справах, важко пересуватися цією дорогою навіть легковим транспортом. Що вже казати про рейсові та шкільні автобуси, які теж змушені тут їздити і фактично щодня наражати на небезпеку своїх пасажирів.

І от саме цією дорогою "швидка" везла до лікарні у Ніжині важко хвору жінку похилого віку. У пацієнтки був геморагічний інсульт, тож лік йшов навіть не на хвилини, а на секунди. Але карета швидкої, об’їжджаючи суцільні ями та вибоїни, втрачала дорогоцінний час, який міг би збільшити шанси жінки на порятунок.

До лікарні бригада "швидкої" пацієнтку таки довезла, але за декілька днів вона померла у медзакладі.

Здавалося би, цей кричущий випадок мав би збурити громадськість, а чиновників – змусити звернути увагу і на дорогу, і на агрофірми, які її руйнують.

Але все виявилося не так просто.

З’ясувалося, що ділянка від Сидорівки до Берестовця – це дорога місцевого значення, і за неї відповідає область, а ділянка від Берестовця до Комарівки – державного значення, тож її має ремонтувати Агентство відновлення та інфраструктури.

Як розповів УНН начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Олександр Мисник, свою ділянку дороги вони "масштабно полатали" у 2021 році. Цього року видатків на ремонт доріг бюджетом не передбачено, можна використовувати лише залишки коштів з минулих років, а ця дорога у планах на ремонт не передбачена.

При цьому чиновник визнав, що проблема із перевищенням ваги транспорту на дорогах існує, але місцева влада вплинути на це ніяк не може, бо немає відповідних повноважень – це сфера Укртрансбезпеки та поліції.

Як вихід, для вирішення проблеми, представник Чернігівської ОВА порадив місцевим жителям бути більш наполегливими, і навіть перекривати дорогу.

"Якщо люди самоорганізовуються, то ніхто їх не зупинить, якщо вони перекриють вантажівкам дорогу. У нас такі ситуації були в громадах, коли люди перекривали дорогу. Якщо власники (важковагового транспорту) мали б совість, то виділили кошти на громаду", - зазначив Мисник.

Своєю чергою, Комарівський сільській голова Віктор Бондаренко переконує, що у жахливому стані нині знаходяться декілька кілометрів дороги між Берестовцем та Комарівкою, а отже всі питання - до Агенції відновлення. Запевняє, що неодноразово порушував питання ремонту цієї ділянки.

Але при цьому голова Комарівської громади фактично виправдовує агрофірми, які зруйнували дорогу. За його логікою, головне, що вони платять податки до бюджету.

"Їздять вони тим великогабаритним транспортом, але вони його заправляють, дорожній податок у нас закладений у вартість пального. Тобто більше заправляєшся – більше їздиш, більше сплачуєш податки. Ми з цими агрофірмами постійно спілкуємося. Вони могли скористатися пільгою, наприклад, у 2022 році та не заплатити нам земельний податок, а вони заплатили, я їм дякую за це", - пояснив свою точку зору Бондаренко в коментарі УНН.

А що, власне, самі агрофірми? На момент написання матеріалу у компанії "Kernel" так і не відповіли на наш запит щодо ситуації.

Своєю чергою, в "Українській молочній компанії" винними у руйнуванні дороги себе не вважають.

Як заявив директор Борзнянської філії ТОВ "УМК" Ігор Хлистун в коментарі УНН, вони користуються дорогою, тому що поруч розташовані їхні господарства. А проблема, на його думку, полягає не у транспорті, а в тому, що за дорогою погано доглядають.  Також Хлистун визнав, що жодного разу не обговорював з обласною владою можливість ремонту дороги.

Хоча, такі варіанти є. Як зазначає Олександр Мисник, ці дві великі аграрні компанії могли б долучитися до ремонту дороги на умовах співфінансування. Приклади такої позитивної співпраці соціально відповідального бізнесу та місцевої влади в Чернігівській області є.

Окрім того, за словами Мисника, можна вивчити можливість, щоб "Kernel" та "Українська молочна компанія" самотужки профінансували ремонт дороги.

Головне, щоб було бажання, яке, судячи з усього, у двох великих українських компаній не проглядається від слова зовсім.

Звісно, можна багато говорити про сплату податків, допомогу ЗСУ тощо. Але цінність має кожне людське життя. Навіть у випадку, коли це життя на шальках терезів разом із зруйнованою тобою дорогою, яка б могла його врятувати.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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