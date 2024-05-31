Жахливу ділянку дороги у Чернігівській області, якою "швидка" ледь довезла важко хвору літню жінку до лікарні, має ремонтувати Агентство відновлення

Ділянка між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області є дорогою державного значення. Ремонтувати цю дорогу, якою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні, повинно Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це розповів Комарівський сільський голова Віктор Бондаренко в коментарі УНН.

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Дорога місцевого значення від Сидорівки до Берестовця відремонтована. Є ями, але нічого критичного немає. Є дорога з Борзни на Комарівку і далі до траси – вона державного значення. І ділянка від Берестовця до Комарівки вона дуже страшна: кілометр нової і три кілометри поганої. Громада реагує, звертається із листами до власників доріг, просить ремонту. Самі ремонтувати не можемо, так як це не наша власність, да і коштів не багато, не забезпечені навіть захищені статті видатків. А щодо скарг – зрозуміло, що люди скаржаться, всі ми їздимо по цим дорогам