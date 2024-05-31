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Жахливу ділянку дороги у Чернігівській області, якою "швидка" ледь довезла важко хвору літню жінку до лікарні, має ремонтувати Агентство відновлення

Жахливу ділянку дороги у Чернігівській області, якою "швидка" ледь довезла важко хвору літню жінку до лікарні, має ремонтувати Агентство відновлення

Київ • УНН

 • 149429 перегляди

Ділянка між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області є дорогою державного значення і ремонтувати її має Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Водночас сільський голова Комарівки стає на бік аграрних компаній, мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.

Ділянка між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області є дорогою державного значення. Ремонтувати цю дорогу, якою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні, повинно Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це розповів Комарівський сільський голова Віктор Бондаренко в коментарі УНН.

Деталі

Дорога місцевого значення від Сидорівки до Берестовця відремонтована. Є ями, але нічого критичного немає. Є дорога з Борзни на Комарівку і далі до траси – вона державного значення. І ділянка від Берестовця до Комарівки вона дуже страшна: кілометр нової і три кілометри поганої. Громада реагує, звертається із листами до власників доріг, просить ремонту. Самі ремонтувати не можемо, так як це не наша власність, да і коштів не багато, не забезпечені навіть захищені статті видатків. А щодо скарг – зрозуміло, що люди скаржаться, всі ми їздимо по цим дорогам

- розповів Бондаренко.

Зазначимо, що з 2023 року дорогами державного значення опікується Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке очолює Мустафа Найем.

Водночас попри жахливий стан доріг, сільський голова Комарівки стає на бік аграрних компаній, які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки. 

У нас було розпорядження голови ОВА скасувати заборону руху великогабаритного транспорту по області аби підтримати бізнес. Щоб він працював, надавав робочі місця, платив податки. Їздять вони тим великогабаритним транспортом, але вони його заправляють, дорожній податок у нас закладений у вартість пального. Тобто більше заправляєшся – більше їздиш, більше сплачуєш податки.Ми з цими агрофірмами постійно спілкуємося. Вони могли скористатися пільгою, наприклад, в 2022 році та не заплатити нам земельний податок, а вони заплатили, я їм дякую за це. Якби не було війни – я ж би уже всіма методами звертався до власників, і ремонтували б (дороги – ред.)

- зазначив Бондаренко. 

Контекст

Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ділянка дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".

За словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях - чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.  

Цією дорогою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

Ми не маємо права контролювати вагу транспорту – Чернігівська ОВА про дорогу, у руйнуванні якої місцеві мешканці звинувачують дві агрокомпанії 30.05.24, 08:43 • 97393 перегляди

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
chernihivska-oblastЧернігівська область
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