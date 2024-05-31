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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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30 мая 2024, 06:38  •  156281 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которой" скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Участок между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области является дорогой государственного значения и ремонтировать ее должно Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В то же время сельский голова Комаровки становится на сторону аграрных компаний, мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.

Общество •   •  48071 просмотра
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которой" скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Атака рф на Киев: обломки вражеских ракет полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе

Российский ракетный удар по Киеву уничтожил трансформаторную подстанцию и повредил электросети в Голосеевском районе, в результате чего несколько домов и помещений остались без электричества.

Война •   •  13927 просмотра
Атака рф на Киев: обломки вражеских ракет полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе

Власти отказываются от экономического бронирования из-за возможного раскола общества, однако Гетманцев не отказывается от идеи расколоть бизнес

Власти отказались от идеи экономического бронирования. О том председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев продолжает гнуть свою линию и не отказывается от идеи рассорить бизнес.

Экономика •   •  12669 просмотра
Власти отказываются от экономического бронирования из-за возможного раскола общества, однако Гетманцев не отказывается от идеи расколоть бизнес

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

В январе-марте 2024 года в Украине введено в эксплуатацию 2 млн 178,7 тыс. квадратных метров жилья, что на 12,2% больше, чем за соответствующий период 2023 года.

Экономика •   •  10562 просмотра
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

Российские войска обстреляли центр Херсона, повредив инфраструктуру и здания, а также ранив женщину 1959 года рождения.

Война •   •  10632 просмотра
россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

Сегодня утром в атнинском районе татарстана, россия, упал беспилотник. В ряде районов казани была слышна сирена. Власти закрывали небо над городом. Сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

Новости Мира •   •  9272 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Вражеский обстрел Киева 31 мая вызвал пожар на складе и повредил 6 автомобилей в Голосеевском районе, однако сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  27093 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет

Ночью российская армия атаковала Киевскую область с помощью беспилотника, но он был уничтожен за пределами населенного пункта без жертв и ущерба инфраструктуре.

Война •   •  24426 просмотра
Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет

Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат

В январе-марте 2024 года финансовый результат крупных и средних предприятий Украины до налогообложения был положительным и составил 253,6 млрд грн, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом 26,8% предприятий были убыточными.

Экономика •   •  21212 просмотра
Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат

Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети

Четыре человека погибли и 25 получили ранения, в том числе двое детей, в результате вражеских ракетных обстрелов в Харькове.

Война •   •  20755 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети