Ужасный участок дороги в Черниговской области, которой" скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Участок между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области является дорогой государственного значения. Ремонтировать эту дорогу, по которой "скорая" едва довезла тяжело больную женщину до больницы, должно Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом рассказал Комаровский сельский голова Виктор Бондаренко в комментарии УНН.

Детали

Дорога местного значения от Сидоровки до Берестовца отремонтирована. Есть ямы, но ничего критического нет. Есть дорога из Борзны на Комаровку и дальше до трассы – она государственного значения. И участок от Берестовца до Комаровки она очень страшная: километр новой и три километра плохой. община реагирует, обращается с письмами к владельцам дорог, просит ремонта. Сами ремонтировать не можем, так как это не наша собственность, да и средств не много, не обеспечены даже защищенные статьи расходов. А насчет жалоб – понятно, что люди жалуются, все мы ездим по этим дорогам - рассказал Бондаренко.

Отметим, что с 2023 года дорогами государственного значения занимается Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, которое возглавляет Мустафа Найем.

В то же время несмотря на ужасное состояние дорог, сельский голова Комаровки становится на сторону аграрных компаний, которые, по словам местных жителей, своим крупногабаритным транспортом разрушают дороги в общине. Мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.

У нас было распоряжение главы ОВА отменить запрет движения крупногабаритного транспорта по области чтобы поддержать бизнес. Чтобы он работал, предоставлял рабочие места, платил налоги. Ездят они тем крупногабаритным транспортом, но они его заправляют, дорожный налог у нас заложен в стоимость горючего. То есть больше заправляешься – больше ездишь, больше платишь налоги.Мы с этими агрофирмами постоянно общаемся. Они смогли воспользоваться льготой, например, в 2022 году и не заплатить нам земельный налог, а они заплатили, я им благодарю за это. Если бы не было войны - я бы уже всеми методами обращался к владельцам, и ремонтировали бы (дороги-ред.) - отметил Бондаренко.

Контекст

Жители Черниговской области жалуются на то, что участок дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка полностью разрушен тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм "Kernel" и "украинская молочная компания".

По словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь - едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.

Этой дорогой "скорая" едва довезла тяжело больную женщину до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании