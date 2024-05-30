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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  5974 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  48763 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  113472 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  119793 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  116992 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  115090 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  101177 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  103978 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
29 мая 2024, 05:51  •  102689 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125129 просмотра

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29 мая 2024, 05:39  •  167827 просмотра
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28 мая 2024, 07:13  •  203222 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

В Управлении капитального строительства Черниговской ОВА, заявили что местные власти не могут контролировать вес транспортных средств на дорогах, ведь за это отвечают Укртрансбезопасность и полиция. Однако проблема с крупногабаритным транспортом который разрушает дороги существует и ее необходимо решать.

Общество •   •  48184 просмотра
Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших

Ракетный обстрел РФ двух локаций в городе Харькове привел к частичному разрушению двухэтажного административного здания и ранению 7 человек.

Война •   •  17203 просмотра
россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших

Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета в амстердамском аэропорте Схипхол, когда он готовился к вылету.

Новости Мира •   •  16356 просмотра
Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым кварталам в Херсонской области, повредив 4 частных дома, гаражные помещения и частные автомобили, ранив 6 человек, в то время как силам ПВО Украины удалось уничтожить 1 беспилотник "Шахед-131/136" во время ночной атаки.

Война •   •  17788 просмотра
В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых

Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня

30 мая на большей части территории Украины, за исключением юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит 12-17°, ночью и 20-29° днем.

Общество •   •  14878 просмотра
Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня

Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

По словам командующего Военно-воздушными силами, в результате воздушного боя было уничтожено 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника противника.

Война •   •  18864 просмотра
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач

В Днепропетровской области средства ПВО сбили 7 вражеских "шахедов", но их обломки повредили частный дом и линию электропередачи, в то время как противник с утра обстреливал населенные пункты в Никополе и Марганецкую объединенную территориальную общину, обошлось без жертв.

Война •   •  18315 просмотра
На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач

российские оккупанты трижды обстреляли Николаевщину, сообщений о жертвах нет

Вражеские силы трижды обстреливали Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  18547 просмотра
российские оккупанты трижды обстреляли Николаевщину, сообщений о жертвах нет

рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих

В течение дня рф потеряла 1160 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери составили 506 260 человек с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Война •   •  18189 просмотра
рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих

За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 379 ударов по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая 154 атаки беспилотников и 225 артиллерийских и ракетных обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  16503 просмотра
За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области