Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпанииЭксклюзив
россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших
Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама
В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых
Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач
российские оккупанты трижды обстреляли Николаевщину, сообщений о жертвах нет
рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих
За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
В Управлении капитального строительства Черниговской ОВА, заявили что местные власти не могут контролировать вес транспортных средств на дорогах, ведь за это отвечают Укртрансбезопасность и полиция. Однако проблема с крупногабаритным транспортом который разрушает дороги существует и ее необходимо решать.
россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших
Ракетный обстрел РФ двух локаций в городе Харькове привел к частичному разрушению двухэтажного административного здания и ранению 7 человек.
Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама
Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета в амстердамском аэропорте Схипхол, когда он готовился к вылету.
В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых
За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым кварталам в Херсонской области, повредив 4 частных дома, гаражные помещения и частные автомобили, ранив 6 человек, в то время как силам ПВО Украины удалось уничтожить 1 беспилотник "Шахед-131/136" во время ночной атаки.
Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня
30 мая на большей части территории Украины, за исключением юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит 12-17°, ночью и 20-29° днем.
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
По словам командующего Военно-воздушными силами, в результате воздушного боя было уничтожено 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника противника.
На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач
В Днепропетровской области средства ПВО сбили 7 вражеских "шахедов", но их обломки повредили частный дом и линию электропередачи, в то время как противник с утра обстреливал населенные пункты в Никополе и Марганецкую объединенную территориальную общину, обошлось без жертв.
российские оккупанты трижды обстреляли Николаевщину, сообщений о жертвах нет
Вражеские силы трижды обстреливали Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.
рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих
В течение дня рф потеряла 1160 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери составили 506 260 человек с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Оккупанты нанесли 379 ударов по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая 154 атаки беспилотников и 225 артиллерийских и ракетных обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.