Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Органы власти на местах, в соответствии с действующим законодательством, не имеют права контролировать вес транспорта на дорогах. Этим должны заниматься Укртрансбезопасность и полиция. Но проблема с тем, что крупногабаритный транспорт разрушает дороги существует, и ее надо решать. Об этом рассказал начальник отдела эксплуатационного содержания автомобильных дорог Управления капитального строительства Черниговской ОВА Александр Мисник в комментарии УНН.

Чиновник уверяет, что жалоб на плохое состояние дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка, которую, по словам местных жителей, разрушили своим транспортом агрофирмы "Kernel" и "украинская молочная компания" в Черниговскую ОВА не поступало.

Этой дорогой, напомним, карета скорой помощи, потратив много времени, едва довезла тяжело больную женщину в больницу, которая за несколько дней умерла в медучреждении.

Мисник уточнил, что участок от Комаровки до Берестовца является дорогой государственного значения и им должно заниматься Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры. А участок от Берестовца до Сидоровки – это уже дорога областного значения. И на ней действительно есть проблема с превышением веса транспорта на наших дорогах, которую надо решать.

На местных дорогах, в соответствии с правилами дорожного движения, максимальный вес транспортного средства должен составлять 24 тонны. Мы контролировать это, согласно закону, не можем. Есть у нас Укртрансбезопасность и в принципе полиция, которая, я думаю, может остановить машину и посмотреть, сколько машина весит и выписать штраф, хоть он небольшой за это. мы писали письма по этому поводу, но Укртрансбезопасность говорит, что у них не хватает людей, чтобы перекрывать все маршруты там где ездит этот транспорт. Им надо машину взвесить. Весовые комплексы должны соответствовать строгим стандартам. Мы на своих дорогах местного значения не строим таких площадок, потому что сеть разветвленная очень серьезные средства надо вкладывать. Строительство комплекса стоит 5-6 миллионов гривен, лучше за эти деньги отремонтировать дорогу - рассказывает Мисник.

По словам представителя Черниговской ОВА, упомянутый участок дороги "масштабно полатали" в 2021 году. В этом году расходов на ремонт дорог бюджетом не предусмотрено, можно использовать только остатки средств с прошлых лет. Эта дорога в планах на ремонт не предусмотрена.

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В "украинской молочной компании" признают, что их грузовой транспорт курсирует по дороге между населенными пунктами Берестовец и Комаровка, но не считают себя виновными в уничтожены дороги.

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