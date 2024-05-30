Ми не маємо права контролювати вагу транспорту – Чернігівська ОВА про дорогу, у руйнуванні якої місцеві мешканці звинувачують дві агрокомпанії

Органи влади на місцях, відповідно до чинного законодавства, не мають права контролювати вагу транспорту на дорогах. Цим повинні займатися Укртрансбезпека та поліція. Але проблема з тим, що великогабаритний транспорт руйнує дороги існує, і її треба вирішувати. Про це розповів начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Олександр Мисник в коментарі УНН.

Чиновник запевняє, що скарг на поганий стан дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка, яку, за словами місцевих жителів, зруйнували своїм транспортом агрофірми "Kernel" та "Українська молочна компанія" до Чернігівської ОВА не надходило.

Цієї дорогою, нагадаємо, карета швидкої допомоги, витративши багато часу, ледь довезла важко хвору жінку до лікарні, яка за декілька днів померла у медзакладі.

Мисник уточнив, що ділянка від Комарівки до Берестовця є дорогою державного значення і нею має опікуватися Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. А ділянка від Берестовця до Сидорівки – це вже дорога обласного значення. І на ній дійсно є проблема із перевищенням ваги транспорту на наших дорогах існує, яку треба вирішувати.

На місцевих дорогах, відповідно до правил дорожнього руху, максимальна вага транспортного засобу має становити 24 тони. Ми контролювати це, відповідно до закону, не можемо. Є у нас Укртрансбезпека і в принципі поліція, яка, я думаю, може зупинити машину і подивитися, скільки машина важить і виписати штраф, хоч він невеликий за це. Ми писали листи з цього приводу, але Укртрансбезпека каже, що у них не вистачає людей, щоб перекривати всі маршрути там де їздить цей транспорт. Їм треба машину зважити. Вагові комплекси мають відповідати суворим стандартам. Ми на своїх дорогах місцевого значення не будуємо таких майданчиків, тому що мережа розгалужена дуже серйозні кошти треба вкладати. Будівництво комплексу коштує 5-6 мільйонів гривень, краще за ці гроші відремонтувати дорогу - розповідає Мисник.

За словами представника Чернігівської ОВА, згадану ділянку дороги "масштабно полатали" у 2021 році. Цього року видатків на ремонт доріг бюджетом не передбачено, можна використовувати лише залишки коштів з минулих років. Ця дорога у планах на ремонт не передбачена.

Додатково

В "Українській молочній компанії" визнають, що їхній вантажний транспорт курсує дорогою між населеними пунктами Берестовець та Комарівка, але не вважають себе винними у знищені дороги.

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