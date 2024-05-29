Людей ніхто не зупинить, якщо вони перекриють рух транспорту - чиновник дав пораду, як спонукати дві агрокомпанії відремонтувати дорогу

Жителі, які звинувачують дві агрокомпанії у руйнуванні своїм важковаговим транспортом дороги, можуть організуватися та вдатися до рішучих дій. Таким чином вони спонукають бізнесменів виділити кошти на її ремонт. Таку думку озвучив начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Олександр Мисник в коментарі УНН.

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"Якщо люди самоорганізовуються, то ніхто їх не зупинить, якщо вони перекриють вантажівкам дорогу. У нас такі ситуації були в громадах, коли люди перекривали дорогу.

Якщо власники (важковагового транспорту) мали б совість, то виділили кошти на громаду. Громада могла б спрямувати їх на нас як співфінансування (на ремонт дороги – ред.).

Коли у нас були кошти, ми старалися багато давати там, де було співфінансування, і громада зацікавлена в дорозі. Виділяли значні суми", - розповів Мисник.

Водночас, чиновник зазначив, що цього року це навряд чи вдасться зробити, адже в бюджеті області практично немає коштів на дороги.

При цьому, за його словами, можна знайти юридичні можливості, щоб агрофірми самостійно профінансували ремонт дороги.

"Я думаю, що такі юридичні можливості є. Звичайно, за нами має залишитися контроль за якістю робіт, технагляд. Хоча, таких прецедентів у нас ще не було", - додав Мисник.

Контекст

Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ділянка дороги між населеними пунктами Берестовець та Комарівка вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".

За словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях - чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.

Цією дорогою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.