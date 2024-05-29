Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой
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Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений
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Официальные лица НАТО и стран ЕС обсудили возможность разрешения украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нацеливания на военные объекты на территории России, для самообороны, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает законным действием в соответствии с международным правом при пропорциональном использовании.
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Новый пакет помощи от Швеции стоимостью почти 1,2 миллиарда евро направлен на оказание важнейшей военной помощи Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, самолеты радиолокационного наблюдения и командирские машины, которые имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины.
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В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
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Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"
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