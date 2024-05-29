Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Жители, которые обвиняют две агрокомпании в разрушении своим тяжеловесным транспортом дороги, могут организоваться и прибегнуть к решительным действиям. Таким образом они побуждают бизнесменов выделить средства на ее ремонт. Такое мнение озвучил начальник отдела эксплуатационного содержания автомобильных дорог Управления капитального строительства Черниговской ОВА Александр Мисник в комментарии УНН.

Детали

"Если люди самоорганизуются, то никто их не остановит, если они перекроют грузовикам дорогу. У нас такие ситуации были в громадах, когда люди перекрывали дорогу.

Если владельцы (тяжеловесного транспорта) имели бы совесть, то выделили средства на громаду. Громада могла бы направить их на нас как софинансирование (на ремонт дороги – ред.).

Когда у нас были средства, мы старались много давать там, где было софинансирование, и громада заинтересована в дороге. Выделяли значительные суммы", - рассказал Мисник.

В то же время, чиновник отметил, что в этом году это вряд ли удастся сделать, ведь в бюджете области практически нет средств на дороги.

При этом, по его словам, можно найти юридические возможности, чтобы агрофирмы самостоятельно профинансировали ремонт дороги.

Конечно, за нами должен остаться контроль за качеством работ, технадзор. Хотя, таких прецедентов у нас еще не было", - добавил Мисник.

Контекст

Жители Черниговской области жалуются на то, что участок дороги между населенными пунктами Берестовец и Комаровка полностью разрушен тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм "Kernel" и "Украинская молочная компания".

По словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь - едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.

Этой дорогой "скорая" едва довезла тяжело больную женщину до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.