Не дорогою єдиною: компанія "Kernel" не вперше конфліктує з жителями Чернігівської області

Жителі Ніжинського району Чернігівської області звинувачують відому аграрну компанію "Kernel" у тому, що її важковаговий транспорт безпосередньо причетний до руйнування дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка. Але в компанії, судячи з усього, не надто налаштовані на конструктивний діалог з людьми. Принаймні, якихось спроб вирішити цю проблему з боку "Kernel" не спостерігається. Це підтверджують і представники громади, і обласної влади. І ця ситуація далеко не перший випадок, коли в цього аграрного холдингу виникають непорозуміння з населенням Чернігівської області, пише УНН.

Жителі населених пунктів, які розташовані на згаданій ділянці дороги, переконують, що вантажівки, трактори та іншій транспорт "Kernel" зробили її практично непридатною для проїзду. Рейсові та шкільні автобуси, легкові автомобілі змушені об’їжджати яму за ямою.

Саме на цій дорозі втрачала дорогоцінні секунди бригада швидкої допомоги, яка везла жінку з інсультом до лікарні у Ніжині. І хто знає, якби не витрачений на дорогу зайвий час, то, може, пацієнтка, яка за декілька днів померла, і вижила б.

Здавалося б, що заважає потужній та відомій навіть за межами України аграрній компанії цивілізовано підійти до вирішення цього питання: поспілкуватися з громадою, місцевою владою і на умовах співфінансування, або повністю власним коштом відремонтувати дорогу, якою, як стверджують місцеві жителі, її транспорт щодня користується.

Але у "Kernel", судячи з усього, обрали іншу модель поведінки. І це при тому, що за цим агрохолдингом уже тягнеться шлейф неприємних історій у тій-таки Чернігівській області.

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У 2019 році СП "Агродім" та холдинг "Kernel" уклали угоду про забезпечення позики.

У 2020 році після трагічної смерті власника "Агродому", нардепа Валерія Давиденка, контроль над 76% підприємства перейшов до структур та осіб, пов’язаних з "Kernel".

Як стверджує мама покійного, Валентина Давиденко, юристи агрохолдингу використали договір для недружнього поглинання компанії. До того ж, за словами жінки, холдинг привласнив весь врожай "Агродому".

Наприкінці травня 2021 року було зареєстровано компанію ТОВ СП "Агродім." (з крапкою в кінці) з копійчаним статутним капіталом. Селянам-пайовикам, нібито, через покращення умов пропонували підписати договори з новою фірмою. Прості люди, які не особливо розбиралися у юридичних тонкощах, не читаючи папери, ставили свої підписи. Їх спершу навіть не насторожило те, що підписані ними документи у них одразу забирали, нібито для того, щоб їх завізувало керівництво.

Коли документів вони так і не побачили, то почали підозрювати, що їх хочуть надурити та відібрати їхню власність.

А Валентина Давиденко тоді ж відкритим текстом звинувачувала "Kernel" у рейдерському захопленні землі пайовиків.

Практично паралельно, навесні 2021 року, у "Kernel" виникла ще одна конфліктна ситуація в Чернігівській області.

Як розповідав голова Крутівської сільської ради Олег Бузун, у них з’явилася інформація, що на території громади підприємство "Дружба-Нова", яке входить в структуру "Kernel", планує будівництво заводу із виробництва рідких мінеральних добрив.

Для того, щоб прояснити ситуацію, голова ОТГ скликав громадські слухання, на які запросили представників "Kernel". Однак, агрохолдинг проігнорував збори.

Цікаво, до речі, що жителі Крут та навколишніх сіл теж висловлювали претензії щодо руйнування доріг важким транспортом агрохолдингу.

"ОТГ через форму громадських слухань висловила вимогу до компанії "Дружба-Нова" про заборону будівництва вузла по виготовленню рідких мінеральних добрив. Громада висловила також ряд інших вимог, які стосуються діяльності компанії на території ОТГ, а саме: рух важкого транспорту, використання води, обробка полів тощо", - зазначав Бузун.

При цьому, за словами сільського голови, компанія зі структури "Kernel", попри думку громади, на території одного з сіл, без будь-яких погоджень, все ж таки намагалася розпочати роботи зі зведення об’єкту по виробництву добрив.

З огляду на це, немає нічого дивного, що і в ситуації з дорогою у Ніжинському районі "Kernel" поводить себе, м’яко кажучи, недружньо щодо простих людей.

Додатково

У Чернігівській ОВА скаржаться на те, що не мають права контролювати вагу транспорту на дорогах, і пропонують жителям громади більш рішуче вимагати від "Kernel" та "Української молочної компанії" відновлення дороги.

Cвоєю чергою, сільський голова Комарівки стає на бік "Kernel" та "Української молочної компанії", які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.

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