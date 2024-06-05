Бізнесмена можуть не довезти до лікарні – нардеп про знищену двома агрофірмами дорогу, якою ледь проїхала "швидка" з важко хворою пенсіонеркою

Навіть в умовах війни питання ремонту доріг є критично важливим з огляду на те, що ледь не щодня цими дорогами карети швидкої допомоги намагаються довезти людей до лікарень. Особливо це стосується саме сільських доріг. Компанії, що ними користуються, мають приймати активну участь в їх ремонті. Таку думку висловила нардеп, член комітету Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Нардеп зазначає, що ремонт доріг між віддаленими населеним пунктами вже багато років поспіль є проблемою.

Дійсно, в таких селах не будують. І це питання не лише війни, питання було і до війни, коли дійсно в селах погані дороги, і це питання треба вирішувати. І дійсно для швидких воно потрібно, щоб довозити наших пацієнтів. Тому це перше – я б мабуть переглянула як формується бюджет на дороги. Тобто не будувати нові, а ремонтувати те, що є - зазначає Дмитрієва.

При цьому депутат визнає, що великий бізнес надає значну допомогу армії. Але у той же час, за її словами, цей бізнес не повинен забувати і про людей в тилу. Зокрема, і про їх доступ до швидкого медичного обслуговування. Адже це може торкнутися і самих бізнесменів.

Треба медицину розвивати в нашій країні, і все що стосується здоров’я – всім об’єднуватися і допомагати, для того аби рятувати життя і своє, і своїх близьких. Бо таке питання може виникнути з усіма. Не можна так казати, якщо, не дай Боже, у когось з бізнесу буде питання доїхати до лікарні а його не зможуть довести, бо він не захотів допомогти своїй громаді. Війна показала, що зараз всім треба об’єднатися - підсумувала нардеп.

Контекст

Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ділянка дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".

За словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях - чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.

Цією дорогою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

У Чернігівській ОВА скаржаться на те, що не мають права контролювати вагу транспорту на дорогах, і пропонують жителям громади більш рішуче вимагати від агрофірм відновлення дороги.

У свою чергу, сільський голова Комарівки стає на бік "Kernel" та "Української молочної компанії", які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.