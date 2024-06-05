Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Даже в условиях войны вопрос ремонта дорог является критически важным ввиду того, что чуть ли не ежедневно по этим дорогам кареты скорой помощи пытаются довезти людей до больниц. Особенно это касается именно сельских дорог. Компании, которые ими пользуются, должны принимать активное участие в их ремонте. Такое мнение высказала нардеп, член комитета Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Нардеп отмечает, что ремонт дорог между отдаленными населенным пунктами уже много лет подряд является проблемой.

Действительно, в таких селах не строят. И это вопрос не только войны, вопрос был и до войны, когда действительно в селах плохие дороги, и этот вопрос надо решать. И действительно для скорых оно нужно, чтобы довозить наших пациентов. Поэтому это первое-я бы видимо пересмотрела как формируется бюджет на дороги. То есть не строить новые, а ремонтировать то, что есть - отмечает Дмитриева.

При этом депутат признает, что крупный бизнес оказывает значительную помощь армии. Но в то же время, по ее словам, этот бизнес не должен забывать и о людях в тылу. В частности, и об их доступе к быстрому медицинскому обслуживанию. Ведь это может коснуться и самих бизнесменов.

Надо медицину развивать в нашей стране, и все что касается здоровья – всем объединяться и помогать, для того чтобы спасать жизнь и свою, и своих близких. Потому что такой вопрос может возникнуть со всеми. Нельзя так говорить, если, не дай Бог, у кого-то из бизнеса будет вопрос Доехать до больницы а его не могут доказать, потому что он не захотел помочь своей общине. Война показала, что сейчас всем надо объединиться - подытожила нардеп.

Контекст

Жители Черниговской области жалуются на то, что участок дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка полностью разрушен тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм "Kernel" и "украинская молочная компания".

По словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь - едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.

Этой дорогой "скорая" едва довезла тяжело больную женщину до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

В Черниговской ОВА жалуются на то, что не имеют права контролировать внимание транспорта на дорогах, и предлагают жителям громады более решительно требовать от агрофирм восстановления дороги.

В свою очередь, сельский голова Комаровки становится на сторону "Kernel" и "украинской молочной компании", которые, по словам местных жителей, своим крупногабаритным транспортом разрушают дороги в общине. Мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.