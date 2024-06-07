Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати

В аграрній фірмі "Українська молочна компанія", яку жителі Ніжинського району Чернігівської області звинувачують у руйнуванні однієї з місцевих доріг, визнають, що їхні вантажівки нею їздять. Але не поспішають брати на себе відповідальність за те, що дорога доведена вже до такого стану, що нею практично не можуть проїхати легкові автомобілі, автобуси, а карета швидкої допомоги ледь довезла нею жінку з інсультом до лікарні. Для "УМК" зовсім б не було проблемою відремонтувати не один десяток кілометрів доріг. Хоча б, з огляду на те, хто є власником цієї компанії, пише УНН

Тиждень тому в центральному офісі компанії нашому журналісту пообіцяли розібратися в ситуації. Але все обмежилося констатацією факту, що дорога дійсно розбита. Такий висновок можна зробити зі слів директора Борзнянської філії "Української молочної компанії" Ігоря Хлистуна.

Філія була створена у 2007 році, і має у своєму розпорядженні більше шести тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Тобто, працює достатньо довго, і мала б перейматися проблемами громади.

Натомість, Ігор Хлистун переконує, що згадана дорога в межах населених пунктів Сидорівка та Комарівка перебуває у поганому стані, бо за нею ніхто нормально не доглядає.

Справа в тому, що та дорога знаходиться в незадовільному стані десь точно з десяток років. Ми нею користуємося, бо ми тут працюємо. І "Kernel" користується, і ще є господарства. Тому сказати, що саме наш транспорт розвалює, – ні. Те, що вона не утримується так, як повинна, то це питання. Там, де дорога нормальна, відремонтована і була нормальна експлуатація, там вона і лишається нормальною - розповів нам представник УМК.

А також натякнув, що їхні шість вантажівок ніщо порівняно з тією кількістю великогабаритного транспорту, який використовує "Kernel".

Шукати крайніх та винних – це, звісно, ледь не національний український вид спорту. І до "Kernel" так само є питання у жителів Ніжинського району, які щодня, фактично, ризикуючи життям та здоров’ям змушені користуватися розбитою дорогою.

Не дорогою єдиною: компанія "Kernel" не вперше конфліктує з жителями Чернігівської області

Але парадокс ситуації полягає у тому, що для "УМК" зовсім не проблема відремонтувати й цю дорогу, і багато інших в Чернігівській області. І справа навіть не в тому, що згідно з даними "Опендатабот, минулий рік компанія закінчила із чистим прибутком у понад 200 мільйонів гривень.

Власником "Української молочної компанії" є Віталій Гайдук. Нині це вже трохи забутий персонаж, але у 90-х–2000-х він будував стрімку бізнесову та політичну кар’єру.

Виходець із Донецької області, мав безпосереднє відношення до діяльності Індустріального союзу Донбасу Сергія Тарути.

Сферою його інтересів на той момент був паливно-енергетичний комплекс. При чому, настільки, що у 2001-2002 роках Гайдук був профільним міністром, а згодом і віцепрем’єром з питань ПЕК в першому уряді віктора януковича. Тоді ж Гайдук займав і одну з керівних посад в Партії Регіонів. У 2002 році виступав за створення російсько-українського газового консорціуму

У 2004 Гайдук переметнувся до Ющенка, і 2006-2007 роках сім місяців був секретарем РНБО.

Власне, на цьому політична кар’єра Гайдука і закінчується, але не бізнесова. В "УМК", яка була створена в 2006 році він стає партнером ще одного регіонала Едуарда Прутніка.

В 2013 році вони хотіли продати компанію. Але як свідчать дані YouControl, через венчурний фонд "Ріфт" власником "УМК" нині є саме Віталій Гайдук, статки якого на початок повномасштабного російського вторгнення оцінювалися в 300 мільйонів доларів.

Гайдук рідко з’являється у публічній площині. Хоча, у жовтні минулого року в присутності вже екссекретаря РНБО Олексія Данілова розмірковував про історичну агресивність росії та місце України в сучасному світі.

Дружні дискусії про політику – це, звісно, добре, але від них немає жодної користі простим людям, яким твоя компанія, фактично, щодня ускладнює життя.

І в цьому випадку відповідь на питання, що важливіше – нагадати комусь і самому собі, що ти колись був на політичному Олімпі, чи просто відремонтувати дорогу – здається очевидною.

Додатково

У Чернігівській ОВА пропонують жителям громади більш рішуче вимагати від "Kernel" та "Української молочної компанії" відновлення дороги.

Cвоєю чергою, сільський голова Комарівки стає на бік "Kernel" та "Української молочної компанії", які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.