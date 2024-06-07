Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати

ukenru
09:57 • 1314 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 21204 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 51028 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66838 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110922 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135225 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138332 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239129 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171122 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190202 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31806 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39029 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44585 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 20883 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25311 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239130 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360106 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375755 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291277 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59498 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76175 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87620 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170353 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172921 перегляди
Актуальне
Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати

Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати

Київ • УНН

 • 123727 перегляди

Парадокс ситуації полягає у тому, що для "Української молочної компанії" зовсім не проблема відремонтувати й цю дорогу, і багато інших в Чернігівській області.

В аграрній фірмі "Українська молочна компанія", яку жителі Ніжинського району Чернігівської області звинувачують у руйнуванні однієї з місцевих доріг, визнають, що їхні вантажівки нею їздять. Але не поспішають брати на себе відповідальність за те, що дорога доведена вже до такого стану, що нею практично не можуть проїхати легкові автомобілі, автобуси, а карета швидкої допомоги ледь довезла нею жінку з інсультом до лікарні. Для "УМК" зовсім б не було проблемою відремонтувати не один десяток кілометрів доріг. Хоча б, з огляду на те, хто є власником цієї компанії, пише УНН

Тиждень тому в центральному офісі компанії нашому журналісту пообіцяли розібратися в ситуації. Але все обмежилося констатацією факту, що дорога дійсно розбита. Такий висновок можна зробити зі слів директора Борзнянської філії "Української молочної компанії" Ігоря Хлистуна.

Філія була створена у 2007 році, і має у своєму розпорядженні більше шести тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Тобто, працює достатньо довго, і мала б перейматися проблемами громади.

Натомість, Ігор Хлистун переконує, що згадана дорога в межах населених пунктів Сидорівка та Комарівка перебуває у поганому стані, бо за нею ніхто нормально не доглядає. 

Справа в тому, що та дорога знаходиться в незадовільному стані десь точно з десяток років. Ми нею користуємося, бо ми тут працюємо. І "Kernel" користується, і ще є господарства. Тому сказати, що саме наш транспорт розвалює, – ні. Те, що вона не утримується так, як повинна, то це питання. Там, де дорога нормальна, відремонтована і була нормальна експлуатація, там вона і лишається нормальною

- розповів нам представник УМК.
Image

А також натякнув, що їхні шість вантажівок ніщо порівняно з тією кількістю великогабаритного транспорту, який використовує "Kernel".

Шукати крайніх та винних – це, звісно, ледь не національний український вид спорту. І до "Kernel" так само є питання у жителів Ніжинського району, які щодня, фактично, ризикуючи життям та здоров’ям змушені користуватися розбитою дорогою.

Не дорогою єдиною: компанія "Kernel" не вперше конфліктує з жителями Чернігівської області06.06.24, 12:14 • 157626 переглядiв

Але парадокс ситуації полягає у тому, що для "УМК" зовсім не проблема відремонтувати й цю дорогу, і багато інших в Чернігівській області. І справа навіть не в тому, що згідно з даними "Опендатабот, минулий рік компанія закінчила із чистим прибутком у понад 200 мільйонів гривень.

Власником "Української молочної компанії" є Віталій Гайдук. Нині це вже трохи забутий персонаж, але у 90-х–2000-х він будував стрімку бізнесову та політичну кар’єру. 

Виходець із Донецької області, мав безпосереднє відношення до діяльності Індустріального союзу Донбасу Сергія Тарути. 

Сферою його інтересів на той момент був паливно-енергетичний комплекс. При чому, настільки, що у 2001-2002 роках Гайдук був профільним міністром, а згодом і віцепрем’єром з питань ПЕК в першому уряді віктора януковича. Тоді ж Гайдук займав і одну з керівних посад в Партії Регіонів. У 2002 році виступав за створення російсько-українського газового консорціуму

У 2004 Гайдук переметнувся до Ющенка, і 2006-2007 роках сім місяців був секретарем РНБО.

Image

Власне, на цьому політична кар’єра Гайдука і закінчується, але не бізнесова. В "УМК", яка була створена в 2006 році він стає партнером ще одного регіонала Едуарда Прутніка.

В 2013 році вони хотіли продати компанію. Але як свідчать дані YouControl, через венчурний фонд "Ріфт" власником "УМК" нині є саме Віталій Гайдук, статки якого на початок повномасштабного російського вторгнення оцінювалися в 300 мільйонів доларів.

Гайдук рідко з’являється у публічній площині. Хоча, у жовтні минулого року в присутності вже екссекретаря РНБО Олексія Данілова розмірковував про історичну агресивність росії та місце України в сучасному світі.

Дружні дискусії про політику – це, звісно, добре, але від них немає жодної користі простим людям, яким твоя компанія, фактично, щодня ускладнює життя. 

І в цьому випадку відповідь на питання, що важливіше – нагадати комусь і самому собі, що ти колись був на політичному Олімпі, чи просто відремонтувати дорогу – здається очевидною.

Додатково

У Чернігівській ОВА пропонують жителям громади більш рішуче вимагати від "Kernel" та "Української молочної компанії" відновлення дороги.

Cвоєю чергою, сільський голова Комарівки стає на бік "Kernel" та "Української молочної компанії", які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоЕкономікаПолітикаПублікації
oleksii-danylovОлексій Данилов
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
chernihivЧернігів
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51