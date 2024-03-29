Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ

Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов может стать новым послом Украины в Молдове. Как сообщает Суспільне со ссылкой на источники, его кандидатуру рассматривают в Офисе Президента, передает УНН.

Детали

Накануне Президент Владимир Зелеснький заявил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов "продолжит работу на дипломатическом направлении".

29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

26 марта Президент Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Зато назначил главой СНБО Александра Литвиненко, которого перед этим уволил с должности главы Службы внешней разведки. А СВР теперь будет возглавлять Олег Иващенко, согласно указу Зеленского.