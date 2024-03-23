Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой

Российские пропагандисты запустили фейк с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, пытаясь убедить, что Украина "причастна к теракту 22 марта". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, пытаясь убедить, что Украина "причастна к теракту 22 марта". Для создания этого фейка они использовали кадры из телемарафона за 16 марта. Также они заменили гостя, начальника ГУР Кирилла Буданова, на фейковое видео с Алексеем Даниловым - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что качество фейка очень низкое, его искусственность бросается в глаза с первой же секунды просмотра, а мимика и речь Данилова вообще не совпадают.

"Слабая работа российских пропагандистов", - добавили в ЦПД.

Напомним

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