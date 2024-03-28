Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  14837 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  46758 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  132615 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139044 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  142744 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151896 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127072 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139848 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126553 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143752 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  180084 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  539375 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  491076 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  505910 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  524013 просмотра

Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания

Президент Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Службы внешней разведки Украины, ожидая, что он будет работать на глобальном уровне для противодействия путинской системе.

Война •   •  15822 просмотра
Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания

Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей, но планируют возобновить блокаду 2 апреля.

Общество •   •  14606 просмотра
Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 65 млн грн

Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова до 26 мая, уменьшив размер залога с 70 миллионов гривен до 65 миллионов гривен.

политика •   •  14253 просмотра
ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 65 млн грн

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

россияне начали оснащать "шахеды", которые использовались для нападения на Украину, более эффективной системой GPS и продолжают стирать маркировку на иностранных электронных компонентах, чтобы скрыть их происхождение.

Война •   •  46758 просмотра
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Выход из россии после вторжения рф в Украину обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долл. - Reuters

Выход корпораций из россии после ее вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям более 107 миллиардов долларов списаний и упущенной выгоды, причем убытки выросли на треть со времени последней оценки в августе прошлого года.

Война •   •  16710 просмотра
Выход из россии после вторжения рф в Украину обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долл. - Reuters

Суды, образование и телевидение: британская разведка рассказала, как москва русифицирует оккупированные территории Украины

Россия активно работает над интеграцией временно оккупированных территорий Украины путем создания там российской административной, образовательной, судебной и инфраструктурной систем, что свидетельствует о ее планах долгосрочной оккупации и русификации этих регионов.

Война •   •  16337 просмотра
Суды, образование и телевидение: британская разведка рассказала, как москва русифицирует оккупированные территории Украины

Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать

Отопительный сезон в Одесской области будет постепенно завершаться с 31 марта в связи с потеплением.

Общество •   •  13104 просмотра
Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать

Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес

С начала полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 18 944 случая переезда бизнеса из одного региона в другой, причем самый популярный маршрут - из Киева в Киевскую область, куда переехала 981 компания.

Экономика •   •  13154 просмотра
Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес

Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Старомайорское Вооруженные силы Украины отбили четыре российские атаки.

Война •   •  14494 просмотра
Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк обвиняет Израиль в использовании голода как оружия войны в Газе, приводя в своем докладе статистические доказательства искусственного голода.

Новости Мира •   •  11658 просмотра
Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк