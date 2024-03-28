Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания

Президент Украины Владимир Зеленский представил руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко и рассказал, что ожидает от него на должности и в целом от службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Президента.

Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас. Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Везде в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина - сказал Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно.

"Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", - добавил Зеленский.

Также Президент поблагодарил Александра Литвиненко за работу на посту главы Службы внешней разведки.

Напомним

26 марта Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.

Тогда же вместо Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки, был назначен Олег Иващенко.