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Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания
Президент Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Службы внешней разведки Украины, ожидая, что он будет работать на глобальном уровне для противодействия путинской системе.
Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"
Протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей, но планируют возобновить блокаду 2 апреля.
ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 65 млн грн
Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова до 26 мая, уменьшив размер залога с 70 миллионов гривен до 65 миллионов гривен.
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
россияне начали оснащать "шахеды", которые использовались для нападения на Украину, более эффективной системой GPS и продолжают стирать маркировку на иностранных электронных компонентах, чтобы скрыть их происхождение.
Выход из россии после вторжения рф в Украину обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долл. - Reuters
Выход корпораций из россии после ее вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям более 107 миллиардов долларов списаний и упущенной выгоды, причем убытки выросли на треть со времени последней оценки в августе прошлого года.
Суды, образование и телевидение: британская разведка рассказала, как москва русифицирует оккупированные территории Украины
Россия активно работает над интеграцией временно оккупированных территорий Украины путем создания там российской административной, образовательной, судебной и инфраструктурной систем, что свидетельствует о ее планах долгосрочной оккупации и русификации этих регионов.
Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать
Отопительный сезон в Одесской области будет постепенно завершаться с 31 марта в связи с потеплением.
Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес
С начала полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 18 944 случая переезда бизнеса из одного региона в другой, причем самый популярный маршрут - из Киева в Киевскую область, куда переехала 981 компания.
Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении
На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Старомайорское Вооруженные силы Украины отбили четыре российские атаки.
Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк
Представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк обвиняет Израиль в использовании голода как оружия войны в Газе, приводя в своем докладе статистические доказательства искусственного голода.