В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях

Соединенные Штаты осуждают попытки россии подорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины путем фиктивных выборов, которые рф проводит на временно оккупированных украинских территориях. Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"США никогда не признают легитимность или результаты фиктивных президентских выборов, которые россия проводит на территории суверенной Украины. Мы признаем, что Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым - это Украина", - сказал чиновник.

Ранее

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина не будет признавать выборы президента россии, ведь в стране "никаких выборов уже давно нет".