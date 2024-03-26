Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко, передает УНН.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №186/2024.

Отметим, что Президент Украины уже нашел замену Данилову. Новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №188/2024.

Добавим

До назначения на должность секретаря СНБО Александр Литвиненко был главой Службы внешней разведки Украины. Зеленский перед назначением уволил его с занимаемой должности.

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №187/2024.