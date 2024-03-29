Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов теперь будет работать на дипломатическом направлении. Об этом он сказал в пятницу, 29 марта, во время представления обновленной работы СНБО, передает УНН.

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.

29 марта Зеленский представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и заявил, что СНБО начинает свою обновленную работу.