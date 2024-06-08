Украинскую политики и нардеп Юлию Тимошенко объявили в розыск в России. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на базу Министерства внутренних дел России, передает УНН.

детали

Отмечается, что МВД России разыскивает Тимошенко по статье Уголовного кодекса. Однако по какой статье ведется розыск, в базе не указывается.

Напомним, в мае в России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Однако впоследствии их карты исчезли из базы данных .

Контекст

Кроме Зеленского и Порошенко, в розыск в России объявили целый ряд украинских чиновников . Средних командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-секретарь СНБО Алексей Данилов и другие.

Кроме того, в марте суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Василия малыша за якобы совершение террористического акта. Его объявили в федеральный и международный розыск.

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