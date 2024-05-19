МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  119632 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  117629 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  144843 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  134074 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117411 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123509 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134586 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125346 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118631 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  235811 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  235811 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  226117 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  285388 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  304315 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  504132 просмотра

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск Романа Машовца, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, обвиняя его в организации вероятных терактов.

Новости Мира •   •  4728 просмотра
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд в санкт-петербурге арестовал активы на сумму более 700 миллионов евро у UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank из-за спора с дочерней компанией "Газпрома" по контракту с немецкой компанией Linde.

Новости Мира •   •  5505 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.

УНН Lite •   •  5387 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

По меньшей мере один человек был арестован во время антиправительственных протестов в Тель-Авиве, где протестующие зажгли и пытались заблокировать дороги, что привело к столкновениям с полицией, которая применила меры для зачистки территории.

Новости Мира •   •  5984 просмотра
Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Беспилотники с Черного моря направляются в Черноморск в Одесской области, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  8297 просмотра
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В Черниговской области подразделы ГСЧС потушили 6 пожаров, в том числе 5 в жилом секторе и 1 в естественных экосистемах, а также изъяли 19 взрывоопасных предметов и оказали помощь населению.

Общество •   •  8246 просмотра
Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России вблизи Славянска-на-Кубани произошли мощные взрывы, повлекшие задымление.

Экономика •   •  9980 просмотра
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

беларусь увеличила поставки топлива в рф на фоне ремонта НПЗ

Подконтрольная кремлю беларусь значительно увеличила поставки топлива в рф из-за дефицита, вызванного ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Новости Мира •   •  9100 просмотра
беларусь увеличила поставки топлива в рф на фоне ремонта НПЗ

В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

В Выборге, ленинградская область рф, произошел взрыв с последующим пожаром, о чем сообщают местные жители, хотя официальной информации пока что нет.

Новости Мира •   •  9546 просмотра
В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром

Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус требует от своего правительства дополнительных 3,8 миллиарда евро на военную помощь Украине в текущем финансовом году в дополнение к уже предоставленным 7,1 миллиарда евро.

Новости Мира •   •  9762 просмотра
Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине