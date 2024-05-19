МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

МВД рф объявило в розыск заместителя главы офиса Президента Украины Романа Машовца. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

МВД рф объявило в розыск заместителя руководителя ОП Владимира Зеленского, офицера военной разведки Романа Машовца.

По информации, в прошлом году фсб рф пресекла деятельность агентурной сети военной разведки Украины, которая, якобы, планировала теракты во временно оккупированном Крыму.

По росСМИ, тогда организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в регионе называли Машовца.

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