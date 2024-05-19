МВС рф оголосило у розшук заступника голови ОП Машовця
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук Романа Машовця, заступника керівника Офісу Президента України, звинувачуючи його в організації ймовірних терактів.
МВС рф оголосило у розшук заступника голови офісу Президента України Романа Машовця. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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МВС рф оголосило у розшук заступника керівника ОП Володимира Зеленського, офіцера військової розвідки Романа Машовця.
За інформацією, минулого року фсб рф припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки України, яка, нібито, планувала теракти в тимчасово окупованому Криму.
За росЗМІ, тоді організатором терактів та координатором підготовки вбивств високопосадовців у регіоні називали Машовця.
МВС рф оголосило у розшук ексміністра оборони України Андрія Загороднюка09.08.23, 21:32 • 458826 переглядiв