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МВС рф оголосило у розшук заступника голови ОП Машовця

МВС рф оголосило у розшук заступника голови ОП Машовця

Київ • УНН

 • 80834 перегляди

Міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук Романа Машовця, заступника керівника Офісу Президента України, звинувачуючи його в організації ймовірних терактів.

МВС рф оголосило у розшук заступника голови офісу Президента України Романа Машовця. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

МВС рф оголосило у розшук заступника керівника ОП Володимира Зеленського, офіцера військової розвідки Романа Машовця.

За інформацією, минулого року фсб рф припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки України, яка, нібито, планувала теракти в тимчасово окупованому Криму.

За росЗМІ, тоді організатором терактів та координатором підготовки вбивств високопосадовців у регіоні називали Машовця.

МВС рф оголосило у розшук ексміністра оборони України Андрія Загороднюка09.08.23, 21:32 • 458826 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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