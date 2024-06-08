У Росії оголосили у розшук Юлію Тимошенко
Київ • УНН
Юлія Тимошенко, український політик і народний депутат, була оголошена Міністерством внутрішніх справ Росії в розшук в Росії за невстановленою статтею Кримінального кодексу.
Українську політикиню та нардепку Юлію Тимошенко оголосили у розшук у Росії. Про це пише російська агенція ТАРС з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ Росії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що МВС Росії розшукує Тимошенко за статтею Кримінального кодексу. Однак за якою статтею ведеться розшук, у базі не вказується.
Нагадаємо, у травні в Росії оголосили у розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Однак згодом їх картки зникли з бази даних .
Контекст
Крім Зеленського та Порошенка, у розшук у Росії оголосили цілу низку українських чиновників . Серед них командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк , колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екс-секретар РНБО Олексій Данилов та інші.
Крім того, у березні суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка за нібито вчинення терористичного акту. Його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.
МВС рф оголосило у розшук заступника голови ОП Машовця19.05.24, 06:25 • 80834 перегляди