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У Росії оголосили у розшук Юлію Тимошенко

У Росії оголосили у розшук Юлію Тимошенко

Київ • УНН

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Юлія Тимошенко, український політик і народний депутат, була оголошена Міністерством внутрішніх справ Росії в розшук в Росії за невстановленою статтею Кримінального кодексу.

Українську політикиню та нардепку Юлію Тимошенко оголосили у розшук у Росії. Про це пише російська агенція ТАРС з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ Росії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що МВС Росії розшукує Тимошенко за статтею Кримінального кодексу. Однак за якою статтею ведеться розшук, у базі не вказується.

Нагадаємо, у травні в Росії оголосили у розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Однак згодом їх картки зникли з бази даних .

Контекст

Крім Зеленського та Порошенка, у розшук у Росії оголосили цілу низку українських чиновників . Серед них командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк , колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екс-секретар РНБО Олексій Данилов та інші.

Крім того, у березні суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка за нібито вчинення терористичного акту. Його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

МВС рф оголосило у розшук заступника голови ОП Машовця19.05.24, 06:25 • 80834 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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