Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

В 30 посольствах Украины остается вакантной должность Чрезвычайного и Полномочного Посла. Об этом в ответ на информационный запрос Еспресо ответил начальник управления кадрового менеджмента МИД Виталий Мошковский, передает УНН.

В перечне как посольства, где уже известен вероятный будущий глава (например, Британия, например), так и посольства, где назначения в ближайшее время вряд ли состоятся (беларусь) или где посольство только появилось (Гана).

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Всего в списке упомянуты следующие страны:

Алжир

Ангола

Бельгия

Беларусь

Босния и Герцеговина

Ботсвана

Великобритания

Армения

Гана

Греция

Грузия

Эфиопия

Ирак

Иран

Казахстан

Конго

Кот-д'Ивуар

Ливан

Мавритания

Малайзия

Мозамбик

Норвегия

Оман

Руанда

Судан

Таиланд

Танзания

Венгрия

Филиппины

Чехия

По данным СМИ, информация в ответе на запрос была указана по состоянию на 8 апреля.

Добавим

2 апреля правительство уволило первого заместителя министра иностранных дел Джаппарову.