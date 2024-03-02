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В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать "тела" с Ил-76

В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать "тела" с Ил-76

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 15:02  •  12040 просмотра

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В ГУР заявили, что заявление России о готовности вернуть тела со сбитого самолета Ил-76 не является чем-то новым, поскольку Украина требовала международного расследования этого инцидента, но Россия отказалась.

Представитель ГУР Андрей Юсов комментируя заявление россии о якобы готовности отдать "тела погибших" украинских военных в результате падения Ил-76, заявил, что ничего нового в этих словах не было. Об этом он сказал  в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Понятно, что вчерашние слова москальковой возмутили информационную среду и это чувствительная тема, но ничего нового в этих словах не было. Кроме формулировки, что москва вроде бы к чему-то готова. С момента падения самолета Украина проводит собственное расследование, обращается о проведении международного расследования в котором россия отказывает

- сказал Юсов.

По его словам, проверяются различные версии.

Если люди погибли на борту, то были запросы о возвращении тел. Формулировка, что москва готова передать, она достаточно странная. Когда будет передача, а не заявления о готовности и проведена вся необходимая экспертиза, изучение количества, обстоятельств и других важных моментов, то тогда можно будет что-то комментировать

- отметил Юсов.

Дополнение   

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой о якобы готовности рф передать Украине "тела погибших" украинских военнопленных в катастрофе Ил-76, заявил, что в очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме катастрофы.

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под Белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, украинских военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу под российским Белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
В ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати "тіла" з Іл-76
DIU reacts to russia's statement on readiness to hand over "bodies" from Il-76
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В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать "тела" с Ил-76

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