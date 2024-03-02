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В ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати "тіла" з Іл-76

Київ • УНН

 • 102700 перегляди

У ГУР заявили, що заява росії про готовність повернути тіла зі збитого літака Іл-76 не є чимось новим, оскільки Україна вимагала міжнародного розслідування цього інциденту, але Росія відмовилася.

В ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати "тіла" з Іл-76

Представник ГУР Андрій Юсов коментуючи заяву росії про нібито готовність віддати "тіла загиблих" українських військових в результаті падіння Іл-76, заявив, що нічого нового в цих словах не було. Про це він сказав  в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зрозуміло, що вчорашні слова москалькової збурили інформаційне середовище й це чутлива тема, але нічого нового в цих словах не було. Окрім формулювання, що москва начебто до чогось готова. Від моменту падіння літака Україна проводить власне розслідування, звертається щодо проведення міжнародного розслідування в якому росія відмовляє

- сказав Юсов.

За його словами, перевіряються різні версії.

Якщо люди загинули на борту, то були запити про повернення тіл. Формулювання, що москва готова передати, воно достатньо дивне. Коли буде передача, а не заяви про готовність і проведена вся необхідна експертиза, вивчення кількості, обставин та інших важливих моментів, то тоді можна буде щось коментувати

- зазначив Юсов.

Доповнення   

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на тлі заяви російського омбудсмана тетяни москалькової про нібито готовність рф передати Україні "тіла загиблих" українських військовополонених у катастрофі Іл-76, заявив, що вчергове російська сторона починає спекулювати на темі катастрофи.

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.

Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

Анна Мурашко

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