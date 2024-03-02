В ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати "тіла" з Іл-76
Київ • УНН
У ГУР заявили, що заява росії про готовність повернути тіла зі збитого літака Іл-76 не є чимось новим, оскільки Україна вимагала міжнародного розслідування цього інциденту, але Росія відмовилася.
Представник ГУР Андрій Юсов коментуючи заяву росії про нібито готовність віддати "тіла загиблих" українських військових в результаті падіння Іл-76, заявив, що нічого нового в цих словах не було. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зрозуміло, що вчорашні слова москалькової збурили інформаційне середовище й це чутлива тема, але нічого нового в цих словах не було. Окрім формулювання, що москва начебто до чогось готова. Від моменту падіння літака Україна проводить власне розслідування, звертається щодо проведення міжнародного розслідування в якому росія відмовляє
За його словами, перевіряються різні версії.
Якщо люди загинули на борту, то були запити про повернення тіл. Формулювання, що москва готова передати, воно достатньо дивне. Коли буде передача, а не заяви про готовність і проведена вся необхідна експертиза, вивчення кількості, обставин та інших важливих моментів, то тоді можна буде щось коментувати
Доповнення
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на тлі заяви російського омбудсмана тетяни москалькової про нібито готовність рф передати Україні "тіла загиблих" українських військовополонених у катастрофі Іл-76, заявив, що вчергове російська сторона починає спекулювати на темі катастрофи.
росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.
Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.