Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
oleksii-danylovАлексей Данилов
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
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Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  105259 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  138187 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  132089 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178696 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166755 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155361 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216019 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181380 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176980 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  517712 просмотра

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Олег Иващенко назначен новым главой Службы внешней разведки Украины, заменив на этом посту Александра Литвиненко.

Война •   •  13292 просмотра
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

В Украине после атак рф сегодня рекордный импорт электроэнергии в этом году

Украина планирует импортировать рекордное количество электроэнергии, при этом экспорт не планируется, поскольку энергосистема работает стабильно и дефицита не ожидается, несмотря на российские атаки.

Война •   •  14824 просмотра
В Украине после атак рф сегодня рекордный импорт электроэнергии в этом году

Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил вместо него Александра Литвиненко.

Война •   •  15966 просмотра
Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

россия пытается связать Украину с террористической группировкой "Исламское государство" и обвинить ее, несмотря на отсутствие доказательств, в смертоносной стрельбе в российском "Крокус Сити Молл" в россии.

Война •   •  15256 просмотра
кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

россияне полностью разрушили 29 медицинских учреждений и повредили еще 110 в Херсонской области Украины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  13876 просмотра
Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников

Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу, задержав в Киеве и Запорожье группу из семи злоумышленников, которые занимались контрабандой метадона из Украины в ЕС.

Криминал и ЧП •   •  12541 просмотра
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников

В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times

Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, а Пхеньян предоставляет рф оружие в ответ, что является бартерной сделкой, открыто нарушающей санкции.

Война •   •  14415 просмотра
В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times

На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома

В Херсонской области в жилом доме в результате российского обстрела обвалилась железобетонная конструкция.

Общество •   •  14028 просмотра
На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома

Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран

Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.

Война •   •  12997 просмотра
Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран

"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб

Обвинения россии в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" были опровергнуты советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который назвал их хронической ложью и коллективной неадекватностью.

Война •   •  14190 просмотра
"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб