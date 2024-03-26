Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран

Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.