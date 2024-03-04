Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями разведки, чтобы обсудить дальнейшее разрушение российской военной инфраструктуры и противодействие коллаборационистам и диверсионным группам.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым, председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком и Службы внешней разведки Александром Лавриненко. Президент анонсировал, в частности, больший результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики и противодействие коллаборационистам, передает УНН.
Детали
Доклад ГУР - Буданову. Наши специальные действия. Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. И это будет. Был доклад внешней разведки - Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и имеющихся планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать
Также Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.
Отчитался о нашем противодействии российским ДРГ - этим убийцам, которые терроризируют наши приграничные районы. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборационистам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц"
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, во время которого в частности заслушал Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского об аудите ВСУ и ротации бригад, а также доклады об экспорте зерна и спасательных операциях и помощи после вражеских атак.
Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями разведки, чтобы обсудить дальнейшее разрушение российской военной инфраструктуры и противодействие коллаборационистам и диверсионным группам.
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