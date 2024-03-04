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Зеленський провів селектор: заслухав Сирського про аудит ЗСУ та ротацію бригад

Київ • УНН

 • 23815 перегляди

Президент Зеленський провів щоденну селекторну нараду, на якій заслухав Головкома ЗСУ про аудит ЗСУ та ротацію бригад, експорт зерна та рятувальні операції після атак.

Зеленський провів селектор: заслухав Сирського про аудит ЗСУ та ротацію бригад

Президент Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, під час якої зокрема заслухав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про аудит ЗСУ та ротацію бригад, а також доповіді про експорт зерна та рятувальні операції і допомогу після ворожих атак, пише УНН.

Провів щоденний селектор. (...) Заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні. Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС

- написав Зеленський у Telegram.

Також він повідомив, що йшлося про експорт з України продукції.

"Зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - вказав він.

Також Президент повідомив, що отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. "Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", - вказав Зеленський.

Також, з його слів, триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. "Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - зазначив Президент.

Аудит в армії: Зеленський розповів, на чому зосередиться Сирський25.02.24, 20:46 • 35606 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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