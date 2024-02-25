Аудит в армії: Зеленський розповів, на чому зосередиться Сирський
Київ • УНН
Президент Зеленський проводить аудит армійських установ та резервів України, щоб оцінити слабкі місця та гарантувати, що всі військовослужбовці служать на фронті.
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференціїзаявив, що аудит в армії проводять для того, аби перевірити "ситуацію в кабінетах" та підготувати резерви, передає УНН.
"Сирський хоче відвідати кожну бригаду та зробити висновки", - сказав Зеленський і додав, що, йдеться зокрема про питання резервів та ротації.
"... Ми повинні визнавати свої слабкі місця і ми повинні їх виправити. А щоб їх виправити, потрібно розуміти, що відбувається", - додав Зеленський.
Також у центрі уваги опиниться й "ситуація в кабінетах". За словами Зеленського, Сирський має розібратись, хто там сидить і з яких причин.
Ще одним питанням аудиту стане оцінка кількості мобілізованих - який відсоток перебуває на фронті.
Сирський проводить аудит Сил оборони, адже тисячі військових ще не були на фронті - Арахамія23.02.24, 12:19 • 20723 перегляди
Доповнення
Секретар РНБО Данілов заявляв, що законопроєкт стосовно мобілізації повинен дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки та права, і ухвалювати його потрібно "на все життя нашої країни".
Нардеп Гончаренко заявляв, що Верховна Рада, попередньо, розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.