Сирський проводить аудит Сил оборони, адже тисячі військових ще не були на фронті - Арахамія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит всіх Сил оборони, тому що є військові, які за майже два роки війни ще не були на фронті, повідомив голова фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія в ефірі програми "Тема з Мосейчук", передає кореспондент УНН.

Сирський робить зараз аудит Сил оборони всіх. Тому що два роки кажуть, що є бригади, або підрозділи, які два роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тис., умовно 300 тис. з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч?