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Сирський проводить аудит Сил оборони, адже тисячі військових ще не були на фронті - Арахамія

Київ • УНН

 • 20723 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України проводить перевірку, адже є військовослужбовці, які не були на фронті, попри два роки війни.

Сирський проводить аудит Сил оборони, адже тисячі військових ще не були на фронті - Арахамія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит всіх Сил оборони, тому що є військові, які за майже два роки війни ще не були на фронті, повідомив голова фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія в ефірі програми "Тема з Мосейчук", передає кореспондент УНН.

Сирський робить зараз аудит Сил оборони всіх. Тому що два роки кажуть, що є бригади, або підрозділи, які два роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тис.,  умовно 300 тис. з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч?

- сказав Арахамія.

Тому за його словами, проводять аудит.

"Зараз робиться аудит, не можу казати подробиць, але вже знайшли умовно 8 тис. людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу й не воювали", - зазначив Арахамія.

На запитання, то вони підуть воювати, Арахамія відповів: "Так. Вони вже отримали наказ, готуються, йдуть на підміну, підсилення. Тобто, я вважаю, що за результатами завершення аудиту, я вважаю, що буде набагато більша цифра сама по собі в армії".

Доповнення

Секретар РНБО Данілов заявляв, що законопроєкт стосовно мобілізації повинен дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки та права, і ухвалювати його потрібно "на все життя нашої країни".

Нардеп Гончаренко заявляв, що Верховна Рада, попередньо, розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Олександр Сирський
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