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Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия

Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:19  •  9919 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит проверку, ведь есть военнослужащие, которые не были на фронте, несмотря на два года войны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский проводит аудит всех Сил обороны, потому что есть военные, которые за почти два года войны еще не были на фронте, сообщил председатель фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия в эфире программы "Тема с Мосейчук", передает корреспондент УНН.

Сырский делает сейчас аудит Сил обороны всех. Потому что два года говорят, что есть бригады, или подразделения, которые два года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тыс., условно 300 тыс. с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч?

- сказал Арахамия.

Поэтому по его словам, проводят аудит.

"Сейчас делается аудит, не могу говорить подробностей, но уже нашли условно 8 тыс. человек, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб и не воевали", - отметил Арахамия.

На вопрос, так они пойдут воевать, Арахамия ответил: "Да. Они уже получили приказ, готовятся, идут на подмену, усиление. То есть, я считаю, что по результатам завершения аудита, я считаю, что будет гораздо большая цифра сама по себе в армии".

Дополнение

Секретарь СНБО Данилов заявлял, что законопроект о мобилизации должен дать четкое толкование для каждого гражданина о его обязанностях и правах, и принимать его нужно "на всю жизнь нашей страны".

Нардеп Гончаренко заявлял, что Верховная Рада, предварительно, рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
Сирський проводить аудит Сил оборони, адже тисячі військових ще не були на фронті - Арахамія
Syrskyi conducts audit of the Defense Forces, as thousands of soldiers have not yet been at the front - Arakhamia
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Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия

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