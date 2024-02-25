Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что аудит в армии проводят для того, чтобы проверить "ситуацию в кабинетах" и подготовить резервы, передает УНН.

"Сырский хочет посетить каждую бригаду и сделать выводы", - сказал Зеленский и добавил, что речь идет в частности о вопросах резервов и ротации.

"... Мы должны признавать свои слабые места и мы должны их исправить. А чтобы их исправить, нужно понимать, что происходит", - добавил Зеленский.

Также в центре внимания окажется и "ситуация в кабинетах". По словам Зеленского, Сырский должен разобраться, кто там сидит и по каким причинам.

Еще одним вопросом аудита станет оценка количества мобилизованных - какой процент находится на фронте.

Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия

Дополнение

Секретарь СНБО Данилов заявлял, что законопроект о мобилизации должен дать четкое толкование для каждого гражданина о его обязанностях и правах, и принимать его нужно "на всю жизнь нашей страны".

Нардеп Гончаренко заявлял, что Верховная Рада, предварительно, рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.