Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад
Киев • УНН
Президент Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушал Главкома ВСУ об аудите ВСУ и ротации бригад, экспорте зерна и спасательных операциях после атак.
Президент Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, во время которого в частности заслушал Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского об аудите ВСУ и ротации бригад, а также доклады об экспорте зерна и спасательных операциях и помощи после вражеских атак, пишет УНН.
Провел ежедневный селектор (...) Заслушал министра и представителей Минобороны о фактических поступлениях оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлениях в марте. Заслушал Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно - доклады разведок, СБУ и МВД
Также он сообщил, что речь шла об экспорте из Украины продукции.
"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику - приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: Дунаем и через Молдову", - указал он.
Также Президент сообщил, что получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. "Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОГА взять это на контроль", - указал Зеленский.
Также, по его словам, продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. "Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям так же оказывают всю необходимую помощь", - отметил Президент.
Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский25 февраля 2024, 18:46 • 33183 просмотра
Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад
Президент Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушал Главкома ВСУ об аудите ВСУ и ротации бригад, экспорте зерна и спасательных операциях после атак.
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