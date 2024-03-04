Зеленський розповів про деталі нарад з керівниками ГУР, СБУ та СЗР
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками розвідки, щоб обговорити подальше руйнування російської військової інфраструктури та протидію колабораціоністам і диверсійним групам.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, головою Служби безпеки України Василем Малюком та Служби зовнішньої розвідки Олександром Литвиненком. Президент анонсував, зокрема, більший результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики та протидію колаборантам, передає УНН.
Деталі
Доповідь ГУР - Буданова. Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде. Була доповідь зовнішньої розвідки - Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти
Також Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка.
Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб"
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, під час якої зокрема заслухав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про аудит ЗСУ та ротацію бригад, а також доповіді про експорт зерна та рятувальні операції і допомогу після ворожих атак.