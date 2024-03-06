Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"
Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание
Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.
Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре
В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.
Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США
Цены на нефть несколько выросли после того, как признаки сокращения предложения в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ перевесили беспокойство относительно спроса со стороны Китая и США.
Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф
Государственный департамент США поддержал решение МУС выдать ордера на арест двух российских военных командиров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.
В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно
Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать военный аэродром в воронеже, россия.
В россии заявили об атаке дронов в трех областях: загорелся склад горюче-смазочных материалов
Беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области россии, вызвав пожары.
В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки "шахедами": в ГСЧС показали фото
Спасатели в Сумах работали всю ночь на 6 марта, тушили пожары и оказывали помощь гражданам после того, как вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам города.
В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания
Российские ударные беспилотники атаковали Хмельницкую область, повредили инфраструктуру и вызвали отключение электроэнергии, при этом украинские средства ПВО сбили 6 беспилотников.
Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий
В Супервторник Байден и Трамп выиграли свои праймериз в 15 штатах, обеспечив себе президентскую номинацию на выборах 2024 года.