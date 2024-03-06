Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля пока не будет справедливого суда и наказания за преступления в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в соцсети X, передает УНН.

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По словам Данилова, украинская "Формула мира" Президента Владимира Зеленского - это документ не общих деклараций, а практических реализаций.

Если кто-то до сих пор этого не понял, стоит избавиться от иллюзий об украинской уступчивости в этом вопросе и понять уровень нашей твердости. российским военным преступникам никто и никогда не простит смерть невинных украинских детей. Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими отбросами быть не может - заявил Данилов.

Также он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины является безусловным и безальтернативным абсолютом украинской позиции для начала любых предложений по урегулированию войны.

"В Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто осмелился это проверить", - указал Секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что ситуация на фронте тяжелая, но на войне все развивается в стремительной динамике.

"Можно сделать где-то шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед. Украина найдет ответы на вызовы, которые возникают - и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором", - подчеркнул Секретарь СНБО.

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Он сказал, что запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, поменяет стратегии и подходы и "справится" с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата.

"Украинское общество, безусловно, устало от войны, но, выбирая между усталостью или рабством, мы всегда выберем свободу, за которую будем бороться столько, сколько это будет необходимо. Московские надежды, что нас удастся деморализовать и расколоть изнутри, - напрасны. путин, как всегда, читает не те учебники истории", - отметил Данилов.

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Также, он отметил, что усилия международных посредников, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение рф к действиям в рамках международного права. Также сейчас более важно, ликвидация "источников поставок подсанкционных товаров военного назначения на территорию временно существующей рф".