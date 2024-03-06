Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  176227 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  195706 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  173214 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  166634 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  160599 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  246206 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292877 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.

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Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.

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Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

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Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

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В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки "шахедами": в ГСЧС показали фото

Спасатели в Сумах работали всю ночь на 6 марта, тушили пожары и оказывали помощь гражданам после того, как вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам города.

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Российские ударные беспилотники атаковали Хмельницкую область, повредили инфраструктуру и вызвали отключение электроэнергии, при этом украинские средства ПВО сбили 6 беспилотников.

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В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания

Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий

В Супервторник Байден и Трамп выиграли свои праймериз в 15 штатах, обеспечив себе президентскую номинацию на выборах 2024 года.

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Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий