Данілов про переговори з рф: "Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може"

Україна не контактуватиме з нинішнім керівництвом кремля поки не буде справедливого суду і покарання за злочини в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у соцмережі X, передає УНН.

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За словами Данілова, українська "Формула миру" Президента Володимира Зеленського - це документ не загальних декларацій, а практичних реалізацій.

Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може - заявив Данілов.

Також він зазначив, що відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни.

"В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити", - вказав Секретар РНБО.

Також Данілов зауважив, що ситуація на фронті важка, але на війні все розвивається в стрімкій динаміці.

"Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають - і зі "снарядним голодом", і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором", - наголосив Секретар РНБО.

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Він сказав, що захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи і "дасть раду" російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату.

"Українське суспільство, безумовно, втомилось від війни, але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. путін, як завжди, читає не ті підручники історії", - зауважив Данілов.

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Також, він зазначив, що зусилля міжнародних посередників, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення рф до дій у рамках міжнародного права. Також зараз більш важливо, ліквідація "джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої рф".