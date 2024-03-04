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Україна веде переговори про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 23934 перегляди

Україна веде переговори про конфіскацію 300 мільярдів доларів російських активів для фінансування відновлення країни.

Україна веде переговори про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів - Шмигаль

Конфіскація російських активів стане надійним джерелом підтримки України і фінансування її відновлення. Наразі ведуться діалоги про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Конфіскація і використання російських активів. Ми розуміємо, що допомога партнерів  - надзвичайно важливий інструмент, але ми потребуємо передбачуваності і стабільності незалежно від часу, незалежно від політичних коливань електроральних циклів, які будуть у світі. Відповідно конфіскація російських активів має стати надійним джерелом підтримки нашої держави і фінансування нашого відновлення. 300 млрд доларів це те, про що ми знаємо, що зараз інвентаризують партнери, про що ми ведемо діалог

- сказав Шмигаль.

Він додав, що, на щастя, сьогодні цей діалог набагато прогресивний, ніж це було рік тому.

"Сьогодні більшість партнерів підтримують ідею використання російських активів для відновлення України. Ми вже розуміємо, що є повна готовність для використання доходів, отриманих від заморожених російських активів на користь України, але це лише перший крок. Нас цікавить конфіскація з двох причин: тому що нам це потрібно, друге - покарання агресора", - додав Шмигаль.

Прем’єр додав, що Україна працює над створенням міжнародної робочої групи з конфіскації. Окремо Україна з Бельгією та ЄС щодо використання прибутків, отриманих від цих російських активів.

В Бельгії найбільша сума. Близько 200 млрд доларів на рахунках Euroclear. Ми створили частину компенсаційного міжнародного механізму у вигляді реєстру збитків та руйнувань, які нанесла росія

- зазначив очільник Уряду.

Нагадаємо

У минулому році показник внутрішнього валового продукту в Україні зріс на 5,6%. У 2024 році Кабінет міністрів розраховує на 5% зростання ВВП.

Павло Башинський

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