Україна веде переговори про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів - Шмигаль

Конфіскація російських активів стане надійним джерелом підтримки України і фінансування її відновлення. Наразі ведуться діалоги про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

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Конфіскація і використання російських активів. Ми розуміємо, що допомога партнерів - надзвичайно важливий інструмент, але ми потребуємо передбачуваності і стабільності незалежно від часу, незалежно від політичних коливань електроральних циклів, які будуть у світі. Відповідно конфіскація російських активів має стати надійним джерелом підтримки нашої держави і фінансування нашого відновлення. 300 млрд доларів це те, про що ми знаємо, що зараз інвентаризують партнери, про що ми ведемо діалог