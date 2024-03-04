Кабмін очікує у цьому році зростання ВВП на 5% - прем’єр-міністр Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що уряд очікує зростання ВВП України на 5% у 2024 році, незважаючи на втрату 30% території та значне просідання економіки внаслідок війни.
У минулому році показник внутрішнього валового продукту в Україні зріс на 5,6%. У 2024 році Кабінет міністрів розраховує на 5% зростання ВВП. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Завдання наше стоїть сьогодні оптимізовувати нашу економіку таким чином, щоб бюджет держави зростав, ВВП зростало. Ми маємо 5,6% зростання ВВП за минулий рік і розраховуємо на 5% зростання цього року. Враховуючи втрату 30% території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання
Він відзначив, що зростання ВВП допомагає фінансувати армію та соціальні платежі. Також прем'єр додав, що держбюджет у минулому році отримав податків більше, ніж очікувалось.
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За два роки повномасштабної війни Україна залучила понад 75 млрд доларів зовнішньої допомоги. На цей рік необхідно щонайменше 37 млрд доларів допомоги від наших партнерів.
Україна очікує вже у березні отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ - прем’єр Шмигаль04.03.24, 14:43 • 17856 переглядiв