Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

В прошлом году показатель внутреннего валового продукта в Украине вырос на 5,6%. В 2024 году Кабинет министров рассчитывает на 5% роста ВВП. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Задача наша стоит сегодня оптимизировать нашу экономику таким образом, чтобы бюджет государства рос, ВВП рос. Мы имеем 5,6% роста ВВП за прошлый год и рассчитываем на 5% роста в этом году. Учитывая потерю 30% территории, экономики, ВВП, это относительно небольшие цифры, но это цифры роста - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что рост ВВП помогает финансировать армию и социальные платежи. Также премьер добавил, что госбюджет в прошлом году получил налогов больше, чем ожидалось.

Напомним

За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров.

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль