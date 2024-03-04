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Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:47  •  9266 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль отметил, что правительство ожидает роста ВВП Украины на 5% в 2024 году, несмотря на потерю 30% территории и значительное проседание экономики в результате войны.

В прошлом году показатель внутреннего валового продукта в Украине вырос на 5,6%. В 2024 году Кабинет министров рассчитывает на 5% роста ВВП. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Задача наша стоит сегодня оптимизировать нашу экономику таким образом, чтобы бюджет государства рос, ВВП рос. Мы имеем 5,6% роста ВВП за прошлый год и рассчитываем на 5% роста в этом году. Учитывая потерю 30% территории, экономики, ВВП, это относительно небольшие цифры, но это цифры роста

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что рост ВВП помогает финансировать армию и социальные платежи. Также премьер добавил, что госбюджет в прошлом году получил налогов больше, чем ожидалось.

Напомним

За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров.

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль4 марта 2024, 12:43 • 7550 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Кабмін очікує у цьому році зростання ВВП на 5% - прем’єр-міністр Шмигаль
The Cabinet expects GDP growth of 5% this year - Prime Minister Shmyhal
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Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

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