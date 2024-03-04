Украина ведет переговоры о конфискации 300 млрд долларов российских активов - Шмыгаль

Конфискация российских активов станет надежным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Сейчас ведутся диалоги о конфискации 300 млрд долларов российских активов. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Конфискация и использование российских активов. Мы понимаем, что помощь партнеров - чрезвычайно важный инструмент, но мы нуждаемся в предсказуемости и стабильности независимо от времени, независимо от политических колебаний электроральных циклов, которые будут в мире. Соответственно конфискация российских активов должна стать надежным источником поддержки нашего государства и финансирования нашего восстановления. 300 млрд долларов это то, о чем мы знаем, что сейчас инвентаризируют партнеры, о чем мы ведем диалог - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что, к счастью, сегодня этот диалог гораздо прогрессивнее, чем это было год назад.

"Сегодня большинство партнеров поддерживают идею использования российских активов для восстановления Украины. Мы уже понимаем, что есть полная готовность для использования доходов, полученных от замороженных российских активов в пользу Украины, но это только первый шаг. Нас интересует конфискация по двум причинам: потому что нам это нужно, второе - наказание агрессора", - добавил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина работает над созданием международной рабочей группы по конфискации. Отдельно Украина с Бельгией и ЕС по использованию доходов, полученных от этих российских активов.

В Бельгии самая большая сумма. Около 200 млрд долларов на счетах Euroclear. Мы создали часть компенсационного международного механизма в виде реестра убытков и разрушений, которые нанесла россия - отметил глава правительства.

Напомним

В прошлом году показатель внутреннего валового продукта в Украине вырос на 5,6%. В 2024 году Кабинет министров рассчитывает на 5% роста ВВП.