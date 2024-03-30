россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО

россияне распространяют фейковые марки с горящим "Крокус Сити Холлом" якобы от "Укрпочты". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.

Детали

"россияне со всей серьезностью распространяют фото почтовых марок якобы от "Укрпочты", на которых изображен горящий "Крокус Сити Холл" и содержится подпись "Расплата неотвратима". Эти марки являются фейковыми и никакого отношения к "Укрпочте" не имеют", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее российские пропагандисты запускали фейк с участием уже бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, пытаясь убедить, что Украина "причастна к теракту 22 марта".

Российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Гол".

Ответственность за теракт, который произошел 22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой, взяла на себя террористическая организация "ИГИЛ".