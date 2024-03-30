россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО
Киев • УНН
россияне распространяют фальшивые марки с изображением горящего "Крокус Сити Холла", ложно утверждая, что они от "Укрпочты", в рамках дезинформационных усилий.
россияне распространяют фейковые марки с горящим "Крокус Сити Холлом" якобы от "Укрпочты". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
Детали
"россияне со всей серьезностью распространяют фото почтовых марок якобы от "Укрпочты", на которых изображен горящий "Крокус Сити Холл" и содержится подпись "Расплата неотвратима". Эти марки являются фейковыми и никакого отношения к "Укрпочте" не имеют", - говорится в сообщении.
Дополнение
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