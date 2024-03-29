Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

Президент Владимир Владимир Зеленский представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненка и заявил, что СНБО начинает свою обновленную работу. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 29 марта в Telegram, передает УНН.

"Мы начинаем обновленную работу Совета национальной безопасности и обороны Украины. Первое - больше прогнозируемости, именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Второе - продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО. И особенно внимательно - относительно санкционной политики нашего государства. Третье - доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации - это то, что нужно и сейчас, и после войны. Четвертое - кибербезопасность и информация", - заявил Президент.

Он указал, что СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в сфере кибербезопасности.

"И пятое - работа Ставки, проекты решений, контроль за выполнением решений - все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет - это оборона нашего государства и защита нашего общества", - добавил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.