В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана

мвс россии объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина и экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на сайт мвс рф, передает УНН.

Детали

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявлены в розыск «по статье УК рф». Впрочем, не уточняется по какой именно статье.

Ранее

В базе розыска министерства внутренних дел рф появилась информация об объявлении в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.